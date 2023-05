Le directeur senior du Bowl fait le plein d’essence Dillon Gabriel après une saison décevante

Jim Nagy attend de grandes choses de Dillon Gabriel dans ce qui sera sa dernière saison à Oklahoma.

Après quelques bonnes années à l’UCF, Dillon Gabriel a connu une première saison difficile avec les Oklahoma Sooners.

Pour être tout à fait franc, tout le monde en Oklahoma a eu une année difficile. Ce fut la pire saison de l’OU depuis que feu John Blake était leur entraîneur-chef. Bob Stoops et Lincoln Riley ne pourraient jamais… Quant à Brent Venables, il doit montrer au directeur sportif Joe Castiglione qu’il peut le faire. Sinon, quelqu’un d’autre conduira les Sooners à la SEC. La bonne nouvelle est que Gabriel revient !

Une personne qui est très élevée sur Gabriel à l’approche de cette saison est Jim Nagy. Le directeur exécutif du Reese’s Senior Bowl a comparé le quart-arrière hawaïen gaucher à, vous l’avez deviné? Un autre quart-arrière hawaïen gaucher à Tua Tagovailoa! Ce n’est pas seulement sa latéralité ou d’où il vient qui le fait pour Nagy. C’est sa contraction et sa libération rapide.

Les adeptes du Senior Bowl savent que nous ne sommes pas grands sur les compositions de joueurs, mais ils peuvent être utiles pour aider à peindre une image quand ils correspondent vraiment. Nous appelons notre coup maintenant que l’une des compositions les plus courantes du cycle de repêchage de 2024 sera Tua pour @OU_Football QB Dillon Gabriel. ✔️ Gauchers

✔️ Taille – Listes OU… pic.twitter.com/nP5k0Dly4N – Jim Nagy (@JimNagy_SB) 29 mai 2023

Gabriel n’est pas un talent de premier tour comme Tagovailoa sortait de l’Alabama, mais il sera repêché et sera probablement repêché assez haut. Il a déjà accumulé une tonne de départs à l’université.

Discutons de ce que Gabriel pourrait être au niveau supérieur et de ce qu’il doit faire à Norman en 2023.

Jim Nagy fait la promotion de Dillon Gabriel avant la grande saison des Oklahoma Sooners

Pour ne pas dire qu’il apparaîtra sous Venables au cours de la deuxième année à Oklahoma, principalement parce qu’il a hérité d’un programme de sang bleu qui n’était pas en plein désarroi lorsqu’il est venu de Clemson, mais je m’attends à ce que les Sooners soient meilleurs que 6- 7. Franchement, ils doivent l’être… Étant donné que Gabriel entrera au moins dans sa quatrième année en tant que débutant à l’université, il n’a aucune excuse pour ne pas tout mettre en place.

La plus grande chose qu’il a pour lui est que ce sera une autre année dans le système offensif de Jeff Lebby. Bien que le coordinateur offensif de l’Oklahoma ait l’impression qu’il est à un an d’être un candidat sérieux à l’entraînement en chef, il obtiendra son jour, le plus tôt possible. Si Gabriel, Lebby et Venables mettent tout cela ensemble, l’Oklahoma peut gagner des matchs à deux chiffres et jouer pour un titre Big 12.

À partir de là, la façon dont Gabriel joue dans les moments clés aidera à élever ou à déprécier son stock de repêchage. Non, il ne sera pas un choix de premier tour comme le sont certainement Caleb Williams et Drake Maye, ni un candidat possible pour se classer parmi les 32 premiers comme Quinn Ewers, JJ McCarthy et Michael Penix Jr. le sont. Pour le dire simplement, il pourrait être la version de ce brouillon de Jake Haener ou Stetson Bennett IV. C’est pas mal !

Dans l’ensemble, le talent, le toucher, la ténacité et le comportement de Gabriel le feront repêché et probablement invité au Senior Bowl. Cependant, le cadre élancé de Tagovailoa et sa nature sujette aux blessures pourraient faire plus de dégâts au stock de tirage de Gabriel que les gens ne le pensent même. Il n’est pas lié à lui, mais nous avons vu des choses similaires se produire lorsque Derek Carr est sorti de l’État de Fresno parce que son frère s’est fait exploser.

En fin de compte, si OU revient en forme et fait partie des quatre meilleures équipes du Big 12 à 14 équipes, alors Gabriel aura probablement eu beaucoup de succès pour obtenir une invitation au Senior Bowl et se diriger vers la moissonneuse-batteuse NFL. La façon dont il entretient, ainsi que d’autres éléments incorporels, pourrait améliorer son projet de stock. Pour l’instant, vous envisagez un choix du troisième jour, probablement un gars digne de prendre un dépliant au quatrième ou au cinquième tour.

Disons simplement que le vainqueur de Red River sera dans un endroit formidable pour revenir à DFW en décembre.

