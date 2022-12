Le directeur retraité de Fox Metro Water Reclamation District honoré pour ses 36 années de service à l’agence et à la communauté – Shaw Local

Après 36 ans de service au Fox Metro Water Reclamation District, basé dans le canton d’Oswego, le directeur de district Tom Muth d’Aurora a été honoré lors d’une journée portes ouvertes à la retraite le vendredi 2 décembre, son dernier jour de travail.

Les employés, les amis et la famille se sont réunis au bâtiment administratif de Fox Metro sur la route 31 juste au sud de Montgomery pour le salut informel de midi avec des rafraîchissements.

Fox Metro, un service public, transporte et traite les eaux usées générées par les résidents d’Aurora, North Aurora, Boulder Hill, Montgomery, Oswego, Sugar Grove et des parties de Yorkville et Batavia.

Muth a rejoint Fox Metro en tant que directeur de district adjoint et a été promu directeur un an plus tard, poste qu’il occupe depuis.

Selon une déclaration de Fox Metro, Muth a dirigé la croissance du district à 100 % pour desservir plus de 320 000 clients dans quatre comtés et sept municipalités.

Sous sa direction, les capacités de traitement des eaux usées de Fox Metro sont passées de 8 millions de gallons par jour à 42 millions de gallons par jour.

Simultanément, le district a maintenu la conformité des permis surveillés avec l’EPA fédérale et d’État.

Le district a été reconnu par l’Illinois Association of Wastewater Agencies et la National Association of Clean Water Agencies comme l’un des meilleurs fournisseurs de services de récupération des eaux usées.

Lors de la journée portes ouvertes, Muth a reçu un certificat d’appréciation pour ses services au sein du conseil d’administration de Montgomery Economic Development Corp. Charlene Coulombe, directrice générale du MEDC, a fait la présentation.

Plus tôt cette année, Muth a été reconnu pour ses 35 années de service au Aurora Noon Lions Club.

Il est connu comme maître du gril pour les collectes de fonds Lions pour le petit-déjeuner aux crêpes.

Muth a obtenu un MBA à l’Université d’Aurora, un baccalauréat en génie civil du Midwest College of Engineering et un diplôme d’associé en pré-ingénierie du Waubonee Community College.

Muth a déclaré: «J’apprécie tout le soutien et la collaboration de ceux avec qui j’ai travaillé au fil des ans. Ensemble, nous avons défini et atteint nos objectifs.

“Je suis convaincu que le district est entre de bonnes mains avec une équipe bien formée qui se traite avec dignité et respect tout en travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs.

« À ma retraite, j’ai hâte de passer du temps avec ma famille et de voyager. Je reste également attaché au succès du district et offrirai mon aide au cas où ils auraient besoin de mon aide. »

Muth a déclaré qu’il prévoyait de se présenter aux élections pour un mandat de quatre ans en tant qu’administrateur de district en 2023.

Judith Sotir, présidente du conseil d’administration de Fox Metro, a déclaré : « Fox Metro regrettera le leadership et le sens des affaires que Tom a accordés au district pendant plus de 36 ans. Son style de gestion et ses relations avec les dirigeants communautaires ont permis au district de se développer de manière transparente pour soutenir les contribuables que nous servons.

« Au nom de notre conseil d’administration, nous remercions Tom pour tout ce qu’il a accompli et pour avoir laissé derrière lui une main-d’œuvre diversifiée qui fera avancer le district à travers le 21e siècle. Nous remercions également l’épouse de Tom, Jill et ses enfants, et savons que vous attendrez avec impatience de nombreuses années de nouveaux souvenirs que vous créerez avec Tom sans être encombré par les exigences du travail qui ne connaissait pas de temps d’arrêt.

Sotir a ajouté que Karen Clementi, directrice adjointe de district, a été promue directrice de district à compter du 1er décembre pour succéder à Muth.