Christiana Ine-Kimba Boyle a quitté son poste de directrice principale de la Pace Gallery pour retourner à la Canada Gallery, l’espace new-yorkais où elle occupait autrefois ce même titre. Au Canada, Boyle sera désormais partenaire et copropriétaire.

Cette décision est inhabituelle, car il est rare que des personnalités de haut rang d’une méga-galerie comme Pace partent pour une opération plus petite. De plus, au cours de l’année écoulée, Pace a perdu trois autres cadres supérieurs de son personnel, dont son vice-président exécutif des ventes et des opérations mondiales.

Il y a trois semaines, Boyle a annoncé son départ sur Instagramqualifiant son passage chez Pace de « l’une des périodes les plus transformatrices de ma carrière ». Elle a ajouté : « On m’a appris à toujours laisser les choses meilleures que celles trouvées, et je peux dire avec confiance que c’est exactement ce que j’ai fait. »

À l’époque, elle n’avait pas révélé où elle allait, mais vendredi, le Canada a annoncé son retour. Elle était autrefois directrice principale de cette galerie, connue pour sa liste de peintres de renom, dont Katherine Bernhardt, Katherine Bradford, Joan Snyder et Rachel Eulena Williams.

Parmi ses premiers projets à son retour figurent des spectacles au Canada pour Denzil Hurley et Reginald Sylvester, tous deux inaugurés en janvier. Ces expositions donnent le coup d’envoi de la série d’expositions du 25e anniversaire de la galerie.

Après avoir organisé des émissions telles que « Black Femme : Sovereign of WAP and the Virtual Realm » de 2019 au Canada, Boyle a été initialement embauché chez Pace en 2021 en tant que directeur des ventes en ligne. La nomination a reçu une quantité inhabituelle de presse parce qu’elle n’avait que 28 ans à l’époque – un âge relativement jeune pour une personne occupant un poste de haut rang – et parce qu’elle se concentrait sur les NFT, dont le marché était alors en plein essor. En 2023, Frise l’a soulignée comme l’une des galeristes noires qui remodèlent la scène artistique de New York.

Mais depuis son embauche initiale chez Pace, le marché du NFT a considérablement diminué, selon divers rapports, avec un un très médiatisé de 2023 déclarant que la grande majorité des NFT étaient « morts ». L’annonce par le Canada de la réembauche de Boyle n’a notamment pas mentionné les NFT.

« En tant que jeune galeriste noire occupant ce poste de direction, je m’engage à faire ce que le CANADA fait de mieux : amplifier toutes les voix qui ont longtemps été négligées », a déclaré Boyle dans un communiqué. « Le CANADA a toujours défendu les artistes audacieux et révolutionnaires, et je suis déterminé à repousser les limites encore plus loin. Ensemble, nous continuerons à ouvrir de la place à de nouvelles perspectives, à remettre en question le statu quo et à faire entendre les voix sous-représentées sur le marché mondial de l’art. Le meilleur reste à venir. »

Phil Grauer, cofondateur de Canada, a déclaré dans un communiqué : « Christiana a apporté une énergie considérable à son rôle et ses compétences et sa passion nous ont manqué pendant son absence. Nous attendons avec impatience les nouvelles idées que Christiana apportera au CANADA tout en bénéficiant du profond engagement qu’elle a déjà démontré envers les artistes et la culture de la galerie.