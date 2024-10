Le directeur par intérim des services secrets répond à un nouveau rapport critique sur les failles de sécurité

Le directeur par intérim des services secrets américains s’est dit jeudi préoccupé par le moral de ses agents surmenés, alors qu’il s’adressait à un examen indépendant qui appelait à une « réforme fondamentale » au sein de l’agence pour empêcher tentatives d’assassinat comme celui de juillet qui a blessé l’ancien président Donald Trump.

Dans une interview exclusive avec NBC News, Ronald Rowe Jr. a déclaré qu’il s’inquiétait de la santé et du bien-être des agents des services secrets « démoralisés » qui sont poussés au bord du gouffre et travaillent de longues heures au milieu de changements opérationnels et politiques.

«Nous redlinons notre personnel», a déclaré Rowe. « Nous leur demandons de faire des choses extraordinaires en ce moment. »

Ses remarques interviennent quelques heures après qu’un panel indépendant et bipartisan identifié dans un rapport « de nombreuses erreurs » des services secrets et des failles systémiques ou culturelles « profondes » qui ont permis la tentative d’assassinat lors du rassemblement de campagne présidentielle de Trump à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet.

Trump a reçu une balle dans l’oreille, un participant au rassemblement a été tué et deux autres ont été blessés avant qu’un contre-tireur des services secrets ne tire et ne tue le tireur de 20 ans.

Le panel, composé de quatre anciens hauts responsables des forces de l’ordre et du gouvernement, a déclaré que les services secrets « ne fonctionnent pas au niveau d’élite nécessaire pour s’acquitter de leur mission critique ». Il a averti qu’une autre tentative d’assassinat « peut se produire et se reproduira » sans « réforme fondamentale ».

Les recommandations du comité comprenaient l’accueil d’une nouvelle équipe de direction, l’obligation d’une formation supplémentaire et d’une surveillance aérienne pour les événements en plein air et l’établissement d’un centre de communication central pour les grands événements.

Rowe, qui a déjà reconnu publiquement les échecs de l’agence, a déclaré que les services secrets ont porté la protection de Trump au plus haut niveau, autant que celle d’un président américain en exercice. L’agence a également fourni au Congrès des documents peu ou pas expurgés et a investi dans les nouvelles technologies, a-t-il déclaré.

« Nous continuerons à travailler avec le ministère pour examiner les recommandations qui sont réalisables et réalisables pour apporter des changements au sein des services secrets », a-t-il déclaré. « Mais nous n’avons pas attendu que des rapports comme celui-ci soient publiés. »

Dans une déclaration écrite distincte, Rowe a déclaré que l’agence élaborait un plan « global » visant à « conduire une transformation fondamentale » au sein des services secrets. Il a déclaré que le plan se concentre sur l’augmentation et la rétention du personnel de l’agence, la modernisation de la technologie et l’élaboration d’un plan de formation.

Il a déclaré à NBC News que les candidatures pour rejoindre les services secrets étaient en hausse, avec 400 personnes actuellement à différents stades de formation.

Rowe a été nommé directeur par intérim en juillet après Kimberly Cheatle a démissionné à la suite d’une audience fulgurante du Comité de surveillance de la Chambre des représentants au cours de laquelle les législateurs l’ont embrochée à cause de son manque de coopération.

Le directeur par intérim des services secrets, Ronald Rowe Jr., lors d’une conférence de presse le 16 septembre à West Palm Beach, en Floride.

Lors d’une rare audition conjointe d’un comité sénatorial peu de temps après sa nomination, Rowe a déclaré qu’il avait « honte » des failles de sécurité qui ont conduit à la tentative d’assassinat et a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre ni défendre pourquoi le toit d’où le tireur avait tiré n’était pas mieux sécurisé.

Plus tôt cette semaine, les deux hommes qui ont été blessés par balle lors du rassemblement de juillet ont déclaré à NBC News que les services secrets ne leur avaient pas répondu ce jour-là. « La négligence était grave », a déclaré l’un d’eux, David Dutch, 57 ans.

Rowe leur a présenté ses excuses jeudi. « Nous avons échoué ce jour-là, mais nous n’échouerons plus », a-t-il déclaré.

En septembre, il y a eu une deuxième tentative d’assassinat sur le terrain de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride. Les responsables ont déclaré que le suspect, Ryan Wesley Routh, s’était caché dans des buissons et avait pointé un fusil semi-automatique avec une lunette vers Trump, qui se trouvait à environ 400 mètres.

Un agent des services secrets l’a repéré et a ouvert le feu avant que Routh, 58 ans, n’ait Trump en ligne de mire.

Routh a été arrêté alors qu’il tentait de s’éloigner des lieux et a a plaidé non coupable.

Une personne proche de la campagne de Trump et une autre personne proche de la situation dit précédemment à NBC News que Trump n’a pas joué au golf depuis l’incident du 15 septembre et ne le fera qu’après les élections.

Jeudi, Rowe a déclaré qu’il s’agissait d’une « décision personnelle » de Trump.

« L’ancien président est très conscient des menaces proférées contre lui par des acteurs étrangers », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com