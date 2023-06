Le directeur numérique de Biden quitte la Maison Blanche et devrait rejoindre la campagne 2024

WASHINGTON (AP) – Le directeur numérique du président Joe Biden, Rob Flaherty, quitte la Maison Blanche et devrait rejoindre la campagne de réélection du président 2024, qui intensifie ses activités deux mois après son lancement.

Flaherty, un vétéran de la campagne 2020 de Biden, a supervisé la plus grande équipe numérique de la Maison Blanche en tant que directeur du bureau de la stratégie numérique de la Maison Blanche. Il était parmi les forces motrices à l’intérieur de la Maison Blanche pour utiliser des célébrités et des influenceurs des médias sociaux pour amplifier le message de Biden, y compris le casting de «Ted Lasso», Olivia Rodrigo et les Jonas Brothers. Les assistants de Biden pensent qu’ils devront tirer parti des influenceurs avant la campagne de 2024 pour atteindre les électeurs qui consomment désormais les médias par des voies moins traditionnelles.

Flaherty a également travaillé au Comité national démocrate et sur les campagnes présidentielles de Beto O’Rourke et Hillary Clinton. Une personne proche du dossier qui a demandé anonymement à en discuter avant une annonce officielle a déclaré que Flaherty devait assumer un rôle de premier plan dans la campagne 2024 de Biden.

Zeke Miller, l’Associated Press