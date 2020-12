Un employé de Dominion Voting Systems a intenté une action en diffamation contre la campagne Trump et plusieurs médias, affirmant qu’il était devenu le « visage » de fausses accusations de fraude électorale qui pourraient conduire à la violence.

Eric Coomer, directeur de la sécurité de la société basée au Colorado, a déclaré qu’il avait commencé à recevoir des menaces de mort après que des substituts de Trump et des médias lui aient suggéré d’utiliser son poste à Dominion, dont les machines à voter étaient utilisées dans plusieurs États du champ de bataille, pour s’assurer que le démocrate Joe Biden l’emportait. au concours du 3 novembre.

L’action en diffamation, déposée mardi devant le tribunal de district du comté de Denver, au Colorado, nomme la campagne Trump, l’avocat du président, Rudy Giuliani, l’avocat Sidney Powell, les experts conservateurs Michelle Malkin et Joseph Oltmann, et les médias conservateurs Gateway Pundit, Newsmax, et One America News Network (OANN).

Coomer a été mis sous les projecteurs du public après qu’Oltmann ait affirmé avoir entendu une conversation entre des militants d’Antifa dans laquelle un homme identifié comme «Eric de Dominion» dit qu’il « me suis assuré » que Trump ne serait pas réélu.

L’histoire sensationnelle s’est répandue dans les médias conservateurs après qu’Oltmann ait été interviewé par Malkin et Gateway Pundit, et a même attiré l’attention du fils du président, Eric, qui a tweeté à ce sujet. OANN a rapporté la conversation présumée, et Powell et Giuliani ont souligné les messages anti-Trump de Coomer sur les réseaux sociaux comme une preuve que Dominion pourrait être politiquement compromis.

Le procès a reconnu que Coomer avait critiqué le président sur sa page Facebook privée, mais a déclaré que le compte n’était plus actif.

L’épisode a fait Coomer «Le visage des fausses déclarations» concernant le rôle présumé de Dominion dans le basculement de la balance lors de l’élection présidentielle, ont déclaré ses avocats. Le directeur de la sécurité aurait été la cible de menaces de mort après que des sites Web de droite aient publié sa photo, l’adresse de son domicile et des détails sur sa famille.

Coomer a également déclaré qu’il craignait que les allégations de fraude ne déclenchent des violences politiques.

J’ai travaillé lors d’élections internationales dans toutes sortes de pays sortant d’un conflit où la violence électorale est réelle et où des gens se font tuer. Et je sens que nous sommes sur le point de l’être.

Dans un éditorial publié par le Denver Post plus tôt ce mois-ci, Coomer a répondu à la «litanie de déclarations diffamatoires» faites contre lui par la campagne Trump et d’autres, insistant sur le fait qu’il « Aucun lien avec le mouvement Antifa » et «N’a pas« truqué »ni influencé les élections.»

Les machines du Dominion ont fait l’objet de nombreuses contestations juridiques mettant en cause l’intégrité des résultats des élections de 2020. Un récent audit ordonné par le tribunal des systèmes Dominion utilisés au Michigan a conclu que les machines sont «Intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections.»

Les découvertes explosives semblaient étayer l’affirmation de Trump de fraude électorale généralisée. Cependant, lors d’un témoignage devant le comité de surveillance du Sénat du Michigan, le PDG national, John Poulos, a affirmé que l’audit était « Gravement défectueux » et les allégations étaient «Catégoriquement faux et techniquement incompréhensible.»

