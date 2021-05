Le directeur musical Vanraj Bhatia, lauréat d’un prix national, décède à 93 ans, Farhan Akhtar pleure sa disparition | Nouvelles des gens

New Delhi: Le directeur musical vétéran de Bollywood, Vanraj Bhatia, est décédé aujourd’hui dans sa résidence du sud de Mumbai. Le célèbre compositeur souffrait depuis un certain temps. Il avait 93 ans.

Vanraj Bhatia a apporté une contribution notable au cinéma indien de la nouvelle vague avec sa musique exceptionnelle. Il a remporté le prix national du film de la meilleure direction musicale pour le téléfilm Tamas (1988), le prix Sangeet Natak Akademi pour la musique créative et expérimentale (1989) et la quatrième plus haute distinction civile de l’Inde, le Padma Shri (2012). Il est décédé à Mumbai en mai 2021.

Plusieurs célébrités et fans ont pleuré la disparition du compositeur de musique lauréat d’un prix national. L’acteur Farhan Akhtar a également exprimé son chagrin sur Twitter. Il a écrit: RIP #VanrajBhatia .. mis à part les nombreuses autres œuvres musicales brillantes qu’il a créées, je me souviens très bien du thème de «Tamas» qui a commencé avec un cri si rempli d’angoisse, cela pourrait envoyer un frisson dans la colonne vertébrale de n’importe qui et briser le cœur de n’importe qui.

SE DÉCHIRER #VanrajBhatia .. mis à part les nombreuses autres œuvres musicales brillantes qu’il a créées, je me souviens très bien du thème de «Tamas» qui a commencé avec un cri si rempli d’angoisse, qu’il pourrait envoyer un frisson dans la colonne vertébrale de n’importe qui et briser le cœur de n’importe qui. – Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 7 mai 2021

Smriti Irani a également exprimé ses condoléances pour sa mort. Elle a tweeté: Choqué d’apprendre le décès de Vanraj Bhatia. Wagle ki Duniya, Jaane Bhi Do Yaaron, il laisse d’innombrables souvenirs dans ses partitions. Mes condoléances à ses proches et à ses fans. ॐ शान्ति

Choqué d’apprendre le décès de Vanraj Bhatia. Wagle ki Duniya, Jaane Bhi Do Yaaron, il laisse d’innombrables souvenirs dans ses partitions. Mes condoléances à ses proches et à ses fans. ॐ शान्ति – Smriti Z Irani (@smritiirani) 7 mai 2021

Vanraj Bhatia avait composé de la musique pour des films comme Manthan, Bhumika, Jaane Bhi Do Yaaro, 36 Chaurangi Lane, Drohkaal.

Que son âme repose en paix!