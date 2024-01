Le directeur municipal du Maine, Kevin Howell, décède en sauvant son fils de 4 ans alors que tous deux traversent la glace

Nouvelles

Un directeur municipal s’est noyé vendredi – mais pas avant d’avoir secouru son fils de 4 ans après qu’ils aient tous deux plongé dans la glace d’un étang du Maine.

Kevin Howell, 51 ans, et son fils Sawyer se promenaient tôt le matin sur une partie de l’étang de l’Etna lorsque la glace s’est effondrée sous leur poids, selon le bureau du shérif du comté de Penobscot.

Howell a sorti Sawyer des eaux glaciales, lui ordonnant de parcourir les 0,3 miles jusqu’à leur maison du Carmel et de récupérer sa mère.

Le jeune a héroïquement fait le voyage jusqu’à sa mère, qui a appelé le 911 et s’est précipitée pour aider son mari, attrapant une ancre et une corde en chemin, a indiqué la police.

Après avoir attaché la corde au rivage et couru sur la glace pour atteindre Howell, l’épouse a tragiquement percé la glace elle-même et n’a pas pu sortir.

Heureusement, le shérif de Penobscot est arrivé peu de temps après et a réussi à sauver la femme de Howell en rampant sur la glace et en utilisant la même corde qu’elle avait attachée quelques instants plus tôt.

Howell, cependant, avait disparu sous la surface.

Son corps a été retrouvé par des plongeurs peu avant 14 heures, à peine 20 minutes après leur entrée dans l’eau et près de 8 heures après que Howell ait percé la glace.

Au moment de sa mort, Howell était directeur municipal de Carmel, une ville située à près de 100 miles au nord-est de Lewiston.

Il occupait ce poste depuis 2015 et a reçu plusieurs distinctions pour son travail au sein du gouvernement municipal, notamment le prix du leadership municipal en 2020, selon Le site du Carmel.

Plusieurs employés de la ville ont remplacé leur photo de profil Facebook par une image de l’emblème de la ville, accompagnée d’un ruban noir pour représenter le deuil, dans les heures qui ont suivi la tragédie.

Howell a également été membre de la deuxième Commission EMS Blue Ribbon du Maine.

“M. Howell était un visionnaire pour le développement d’un système EMS régional dans sa communauté. Nous sommes très reconnaissants de son soutien au Maine Bureau of EMS, de l’État du Maine et de la gentillesse dont il a fait preuve envers sa communauté et ses collègues. Nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille », Maine EMS a déclaré dans un communiqué.

Etna Pond L’étang de l’Etna couvre environ 361 acres et a une profondeur de 12 pieds et est un endroit populaire pour la pêche sur glace et le patinage.











