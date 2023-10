Le directeur municipal de Joliet s’énerve contre l’octroi d’une subvention aux demandeurs d’asile – Shaw Local

Le directeur municipal par intérim, Rod Tonelli, a été critiqué lundi lors d’une réunion du conseil municipal de Joliet alors que les questions continuent de tourbillonner autour d’une subvention aux demandeurs d’asile de 8,6 millions de dollars, même après son abandon.

La conseillère municipale Jan Quillman a accusé Tonelli de dissimulation et les membres du conseil ont discuté de la question de savoir si Joliet devait se déclarer ville non sanctuaire.

Le canton de Joliet, une unité gouvernementale distincte de la ville de Joliet, a annoncé vendredi qu’il abandonnait sa demande de subvention en raison de l’opposition du public, dont une partie provenait de l’hôtel de ville.

Mais quelques membres du conseil se demandent si le personnel municipal a joué un rôle plus important que ce qui a été reconnu dans l’obtention de la subvention.

Quillman a accusé l’intérimaire Tonelli de ne pas avoir parlé plus tôt de ce qui s’était passé et de l’avoir dissimulé lorsqu’il l’a fait.

« Nous ne pouvons pas compter sur lui pour dire la vérité », a déclaré Quillman à propos de Tonelli, qui était assis à proximité. « Il propose dissimulation après dissimulation après dissimulation. »

Conseillère Jan Quillman (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Tonelli a répondu immédiatement.

« Je n’ai dit que la vérité et je suis offensé que vous disiez le contraire », dit-il à Quillman.

L’accusation de Quillman est intervenue après que Tonelli ait longuement parlé de la demande de subvention déposée par le canton de Joliet.

Tonelli a déclaré que même s’il avait mentionné l’opportunité de subvention au superviseur du canton, Angel Contreras, lors d’une discussion sur les problèmes des migrants dans la ville, ni lui ni le personnel municipal n’avaient participé à la demande.

Il a déclaré qu’une réunion du 1er septembre à l’hôtel de ville à laquelle participaient le personnel municipal, Contreras et les deux organisations locales qui devaient bénéficier de la subvention – le centre communautaire espagnol et la clinique médicale Will-Grundy – était « une discussion générale sur les demandeurs d’asile ». dans la communauté » et les problèmes qui pourraient survenir à l’approche de l’hiver.

Tonelli a déclaré que le même genre de réunion s’était produit à peu près à la même époque en 2022.

Tonelli a souligné un certain nombre de courriels de la ville qui ont été envoyés suite à des demandes en vertu de la loi sur la liberté d’information et a déclaré : « Aucun d’entre eux n’a montré la moindre preuve qu’il y avait une quelconque implication du personnel dans ce que la municipalité a choisi de déposer dans cette demande de subvention.

Il a déclaré que le personnel municipal n’était pas au courant de la portée de la subvention que le canton de Joliet solliciterait.

Contrairement à la réunion du conseil d’administration du canton de Joliet la semaine dernière qui a attiré 350 personnes alors que les commentaires publics sur la demande de subvention ont duré trois heures, une personne est venue à la réunion du conseil de lundi pour commenter la subvention.

La semaine dernière, une réunion du conseil d’administration du canton de Joliet a été déplacée au théâtre du parc du bicentenaire Billie Limacher pour accueillir les 350 personnes qui se sont présentées à un débat public sur la demande de subvention de 8,6 millions de dollars présentée par le canton pour fournir des services aux demandeurs d’asile.

(Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Mais les commentaires de la résidente Gianna Barone, qui comprenaient des critiques à l’égard de Tonelli et des questions sur l’implication de la ville dans la subvention, ont déclenché une longue discussion sur la question.

« Est-ce que cela va être mis sous le tapis et oublié ? » demanda Baron. « Les habitants de Joliet veulent des réponses. »

« Nous allons certainement examiner cette question », a déclaré le maire Terry D’Arcy. « Cela ne finira pas. »

Le conseiller Larry Hug a demandé si Kristi McNichol, une spécialiste du financement du logement de la ville qui a participé à la réunion du 1er septembre et aux courriels liés aux demandeurs d’asile, serait amenée au conseil pour des questions.

Les membres du Conseil ont discuté de la question de savoir si Joliet devrait prendre des mesures pour préciser qu’elle n’est pas une ville sanctuaire. Joliet ne s’est jamais déclarée ville sanctuaire, mais le conseiller Joe Clement a suggéré que cela ne suffisait pas.

« Je pense que la première étape que la ville doit faire est de faire savoir à tout le monde que nous ne sommes pas une ville sanctuaire », a déclaré Clement. « Nous devons adopter une ordonnance. »

D’Arcy s’est dit prêt à y réfléchir.

Mais le conseiller Cesar Cardenas a déclaré que déclarer Joliet ville non-sanctuaire allait trop loin.

« Je sais qu’il y a actuellement beaucoup de peur autour des migrants et des immigrants », a déclaré Cardenas. « Je ne pense pas que nous devrions le dire officiellement. Je pense que nous devons être prudents.