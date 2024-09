Le directeur médical du programme alimentaire réagit à la perte de poids de l’avocat Nikocado

Dr Anthony Lim, directeur médical de l’ Programme McDougalla réagi à la perte de poids spectaculaire de Nikocado Avocado.

En savoir plus : 7 aliments végétaux fermentés qui pourraient améliorer la santé de vos intestins

Le YouTubeur, de son vrai nom Nicholas Perry, a fait la une des journaux du monde entier cette semaine après avoir révélé avoir perdu 113 kilos, à la grande surprise de ses fans et de ses abonnés. En huit ans environ, Perry s’est fait connaître pour ses vidéos « mukbang », dans lesquelles il consomme de grandes quantités de nourriture à la fois tout en parlant devant la caméra.

Le Dr Lim, spécialisé en médecine du mode de vie et en nutrition, a déclaré qu’il « félicitait » Perry pour sa perte de poids. Actualités sur les plantes (PBN), il a ajouté que s’il devait parler à Perry, il lui « demanderait beaucoup de choses sur la façon dont il change sa vie » et « maintient un poids santé » grâce à des changements de style de vie.

Perte de poids avec l’avocat Nikocado

Dans un vidéo Publiée le week-end dernier auprès de ses 3,9 millions d’abonnés, le YouTubeur a dévoilé à ses millions d’abonnés un changement radical de son apparence. La vidéo, intitulée « Two Steps Ahead », compte 38 millions de vues au moment de la rédaction de cet article.

« J’ai toujours deux coups d’avance », a-t-il déclaré au début de la vidéo, tout en portant un grand masque de panda pour cacher son visage (il a confirmé plus tard que cela symbolisait que les réseaux sociaux « ne sont pas aussi noirs et blancs qu’ils le paraissent »). Perry a ensuite ajouté : « Cela a été la plus grande expérience sociale de toute ma vie. »

Après avoir enlevé son masque, il a déclaré : « Aujourd’hui, je me suis réveillé d’un très long rêve, et je me suis aussi réveillé en ayant perdu 113 kilos. Et hier encore, les gens me traitaient de gros, de malade, d’ennuyeux et de sans intérêt. Les gens sont les créatures les plus dérangées de la planète entière, et pourtant j’ai quand même réussi à garder deux longueurs d’avance sur tout le monde. La blague est pour toi. »

Lire la suite : Un professeur de Stanford : « Les médecins ne reçoivent aucune éducation nutritionnelle »

Comment Nikocado Avocado a-t-il perdu du poids ?

La vidéo a suscité beaucoup d’attention et de spéculations, en partie parce que la perte de poids semblait s’être produite sur une très courte période de temps (des vidéos de quelques mois plus tôt le montraient à une taille beaucoup plus grande).

Perry a répondu aux spéculations en confirmant qu’il lui a fallu deux ans pour perdre du poids, et en révélant qu’il a fait d’énormes efforts pour le cacher au public – y compris en téléchargeant du contenu préenregistré pendant tout ce temps.

« Je publie stratégiquement des vidéos préenregistrées depuis 2 ans, à la fois sur YouTube et TikTok », a-t-il déclaré. Actualités NBC« J’ai édité les vidéos pour qu’elles paraissent récentes, ce qui m’a permis de me concentrer sur la guérison de mon corps en coulisses. » Il a ajouté qu’il s’était rasé la tête pour que les gens ne le reconnaissent pas en public. Il a également bénéficié de l’aide d’autres YouTubeurs pour dissimuler son projet.

En parlant du raisonnement qui sous-tend son expérience sociale, Perry a déclaré : « Alors que tout le monde me montrait du doigt et se moquait de moi parce que je consommais trop de nourriture, j’avais le contrôle total de la situation tout le temps. En réalité, les gens sont complètement absorbés par les personnalités d’Internet et regardent de manière obsessionnelle leur contenu. C’est là que réside un niveau plus profond de surconsommation – et c’est le parallèle que je voulais faire. »

Nikocado Avocat et régimes à base de plantes

Certains seront peut-être surpris d’apprendre que Perry suivait autrefois un régime alimentaire à base de plantes. Il a notamment ajouté des produits d’origine animale à son régime en 2016 et a depuis publié d’innombrables vidéos de lui en train de manger de grandes quantités de plats à base de viande et de produits laitiers.

PBN Le fondateur de Nikocado, Klaus Mitchell, a exprimé l’espoir qu’il reviendra à un régime alimentaire plus durable et sans animaux. « J’ai rencontré Nikocado Avocado en 2015 alors qu’il s’épanouissait dans un mode de vie à base de plantes », a-t-il déclaré. « Espérons que cette récente transformation le ramènera à la personne positive et heureuse dont je me souviens et j’espère sincèrement qu’il envisagera d’adopter à nouveau un mode de vie végétalien. »

Lire la suite : Dr Peter Attia : « Vous n’êtes pas obligé de manger des protéines animales »