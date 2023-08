Le directeur juridique de Fox, Viet Dinh, démissionne

Des gens passent devant le siège de News Corporation, qui abrite Fox News, le 18 avril 2023 à New York.

Fox Corp. Le directeur juridique et politique Viet Dinh démissionner de son poste, des mois après que la société a accepté de verser un règlement de 787,5 millions de dollars à Dominion Voting Systems.

Le départ intervient après que Dinh a conseillé la société dans le cadre du procès avec la société de machines à voter, qui a été interrompue juste avant un procès avec le règlement d’avril. La société a continué à ressentir les retombées depuis.

Dominion a poursuivi Fox avec un procès en diffamation arguant que ses réseaux ont « intentionnellement et faussement » blâmé la société pour la perte électorale de 2020 de l’ancien président Donald Trump au président Joe Biden en diffusant des affirmations non fondées selon lesquelles les machines de Dominion ont truqué les élections.

Bien que Fox ait accepté le règlement, ses hôtes n’étaient pas tenus de parler du procès ou de présenter des excuses publiques pour les déclarations à l’antenne.

Quelques jours après la conclusion du règlement, Fox a évincé l’animateur des heures de grande écoute Tucker Carlson, qui a depuis lancé sa propre émission sur X, le site Web anciennement connu sous le nom de Twitter. Depuis lors, Jesse Watters est devenu le remplaçant du même créneau aux heures de grande écoute que Carlson détenait autrefois.

Carlson et Dinh faisaient partie des présentateurs et des dirigeants de Fox qui ont été interrogés dans le cadre du procès. Des dépositions, des courriels, des textes et d’autres correspondances faisaient partie des rames de preuves publiées avant le règlement.

Avant le procès, Dominion avait exhorté le tribunal à obliger les hauts gradés de Fox, y compris Dinh, à comparaître pour un témoignage en personne. Le juge présidant l’affaire a déclaré dans les semaines précédant la date du début du procès qu’il pouvait contraindre les cadres à témoigner.

Dinh a rejoint l’entreprise dans le rôle juridique supérieur en 2018 et depuis lors, il a dirigé toutes ses affaires juridiques, de conformité et réglementaires, en plus de superviser les affaires gouvernementales.

Il démissionnera à compter du 31 décembre et deviendra conseiller spécial de la société.

« Nous apprécions les nombreuses contributions et services de Viet à FOX en tant que membre du conseil d’administration de 21st Century Fox et dans son rôle au cours des cinq dernières années en tant que membre apprécié de l’équipe de direction de FOX », a déclaré le PDG de Fox Corp., Lachlan Murdoch, dans un communiqué de presse. « Nous lui sommes reconnaissants de continuer à servir FOX en tant que conseiller spécial, où nous bénéficierons de ses conseils. »