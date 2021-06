UN PROFESSEUR a interdit aux élèves de porter des jupes à l’école car elles sont « inappropriées ».

Lee Jarvis a envoyé un message aux parents craignant que les jupes soient « beaucoup trop révélatrices » avant d’introduire une interdiction totale.

L’école St Martin de Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, a interdit aux élèves de porter des jupes Crédit : WNS

Le directeur Lee Jarvis a déclaré qu’ils étaient « beaucoup trop révélateurs » et « inappropriés »

L’école de 980 élèves a désormais interdit toutes les jupes en raison de leur longueur – les étudiants étant obligés de porter des shorts ou des pantalons sur mesure conformément aux nouvelles règles strictes des uniformes scolaires en septembre.

Des parents furieux ont qualifié la nouvelle interdiction des jupes d' »injuste » après avoir acheté des uniformes pour les élèves – et disent que l’ensemble du lycée ne devrait pas être pénalisé.

Cela survient après que M. Jarvis a envoyé un e-mail à tous les parents de l’école St Martin de Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, au sujet de « une tenue de travail appropriée ».

Le message disait : « Au cours des deux dernières années, notre communauté scolaire s’est inquiétée de la longueur des jupes de certains apprenants.

« Le personnel et les apprenants sont inclus dans cela et les membres du public ont fréquemment contacté l’école pour se plaindre de ce qu’ils considèrent comme une tenue très inappropriée et beaucoup trop révélatrice pour le lieu de travail.

« Malgré nos efforts pour éduquer les apprenants sur les vêtements scolaires appropriés et la distribution de jupes d’une longueur appropriée avec badges scolaires, nous n’avons pas réussi à garantir que les apprenants adhèrent à une tenue de travail appropriée.

« Nous avons donc conclu que ce vêtement doit être retiré de notre politique d’uniforme à partir de septembre et remplacé par un short sur mesure pour les températures chaudes ou un pantalon.

« J’ai pensé qu’il était prudent de vous écrire pour vous le faire savoir à temps avant que nous commencions tous à envisager d’acheter un nouvel uniforme pour septembre. »

A partir de septembre, les élèves seront obligés de porter des shorts ou des pantalons de tailleur Crédit : WNS

Des parents en colère ont dénoncé les nouvelles règles, introduites par M. Jarvis Crédit : WNS

Des parents en colère ont dénoncé les nouvelles règles et disent qu’ils doivent maintenant débourser plus d’argent pour les uniformes.

Une maman a déclaré : « Ma fille n’est pas contente et ne veut pas porter de pantalon d’école sur mesure.

« Je pense que c’est injuste. N’ont-ils pas d’autres soucis après que nous ayons tous traversé Covid? »

Un autre a déclaré: « Je ne suis pas d’accord avec cela. Cela devrait être traité par enfant et ne pas pénaliser toute l’école. »

M. Jarvis n’a pas souhaité commenter davantage.

L’e-mail complet disait : « Bon après-midi,

« Au cours des deux dernières années, notre communauté scolaire s’est inquiétée de la longueur des jupes de certains apprenants.

« Le personnel et les apprenants sont inclus dans cela et les membres du public ont fréquemment contacté l’école pour se plaindre de ce qu’ils considèrent comme une tenue très inappropriée et beaucoup trop révélatrice pour le lieu de travail.

« Malgré nos efforts pour éduquer les apprenants sur les vêtements scolaires appropriés et la distribution de jupes d’une longueur appropriée avec badges scolaires, nous n’avons pas réussi à garantir que les apprenants adhèrent à une tenue de travail appropriée.

« Nous avons donc conclu que ce vêtement doit être retiré de notre politique d’uniforme à partir de septembre et remplacé par un short sur mesure pour les températures chaudes ou un pantalon.

« J’ai pensé qu’il était prudent de vous écrire pour vous le faire savoir à temps avant que nous commencions tous à envisager d’acheter un nouvel uniforme pour septembre. »