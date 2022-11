Le directeur général Ryan Poles doit être satisfait du transport de Roquan Smith – Shaw Local

Pas un mauvais coup.

C’était ma réaction instinctive lundi après avoir entendu les Bears échanger le secondeur Roquan Smith aux Ravens en échange de choix de repêchage de deuxième et de cinquième ronde et du LB AJ Klein, âgé de 31 ans.

Au fur et à mesure que quelques minutes s’écoulaient, j’ai pensé, en fait, c’est un très bon butin.

Alors que Smith mène la ligue en plaqués et est un joueur talentueux, il ne fait pas la différence dans le moule de Micah Parsons de Dallas. Il ne vaut certainement pas 18 millions de dollars ou plus par saison, c’est ce qu’il espère qu’une équipe lui paiera en 2023.

Le seul inconvénient pour les fans est que le reste de cette saison pourrait être terriblement douloureux alors que les attaques adverses déferlent sur une défense qui a perdu deux de ses meilleurs joueurs en moins d’une semaine.

Dans l’ensemble, les Bears sont probablement à au moins deux ans de devenir un concurrent sérieux. Alors pourquoi vous paralyser en surpayant un solide secondeur central?

Ça n’a aucun sens.

Maintenant, le directeur général Ryan Poles a six choix dans les quatre premiers tours – et trois dans les deux premiers. C’est ainsi que vous construisez une équipe, quelque chose qui a été perdu sur la plupart des prédécesseurs des Polonais.

Si les Polonais choisissent judicieusement et ajoutent quelques agents libres d’impact, les Bears pourraient être un candidat aux séries éliminatoires la saison prochaine. Et après ça? Peut-être – juste peut-être – que les Bears deviendront une force sérieuse dans le NFC.

Pris au dépourvu?

Les écrivains sportifs aiment les athlètes honnêtes, surtout après une défaite.

Alors créditez Justin Jones, Smith et d’autres membres de la défense des Bears pour avoir reconnu un effort misérable en première mi-temps dimanche lors d’une défaite 49-29 à Dallas.

Smith l’a qualifié d’embarrassant, d’inacceptable et d’inexcusable – le tout en l’espace de trois questions.

Jones a peut-être fait un aveu encore plus choquant lorsqu’il a déclaré: «Ils avaient un bon plan de match. Je n’étais pas prêt pour ça. Que puis-je vraiment dire ? Je dois regarder le film et voir où nous avons échoué. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons nous améliorer. »

Pourquoi, exactement, la défense n’était-elle pas prête ? Après tout, ils savaient que les Cowboys avaient une solide ligne offensive et des joueurs extrêmement talentueux avec le porteur de ballon Tony Pollard, le quart-arrière Dak Prescott et le receveur large CeeDee Lamb.

C’est une question que nous poserons cette semaine au coordinateur Alan Williams.

Pour l’instant, jetons simplement un coup d’œil aux erreurs lors du premier drive des Cowboys :

• Lors de la première course de Dallas en 2e et 6e, Jones a explosé le ballon, mais a pris un mauvais angle et Pollard a facilement ramassé 4 verges.

• Sur les troisième et deuxième, sept Bears étaient près de la ligne de mêlée, mais Pollard a trouvé une couture et a traversé pour 9 verges.

• Au quatrième jeu, Smith a été lent à réagir face à Dalton Schultz et l’ailier rapproché a capté une passe de 9 verges.

• Les Bears ont en fait bourré Pollard pour une défaite de 5 verges pour se préparer troisième et 6, mais Prescott a battu CB Kindle Vildor en faisant une passe rapide à Michael Gallup pour 11 verges.

• Maintenant, les Bears sont vraiment sous le choc et malgré un faux départ de Dallas, Pollard est sorti du champ arrière et s’est retrouvé tout seul dans le plat. Il a couru sur 17 mètres. Smith était introuvable.

• Enfin, sur le TD run de 7 yards de Prescott, Dominique Robinson a été complètement embobiné par un run fake. Sans contenu extérieur, Prescott a utilisé un bloc et a facilement battu Nicholas Morrow jusqu’à la zone des buts.

Le reste de la première mi-temps n’a été que copier-coller, copier-coller pour les Cowboys.

Courir sauvage

Nous en ferons un incontournable de Five Things tant que les Bears auront une chance de battre le record du plus grand nombre de verges au sol en une saison (2 974 par l’équipe de 1984).

Cette équipe a 1 507 verges au sol, une moyenne de 188,38 qui les place sur le rythme de 3 202. Khalil Herbert a 563 verges en 91 courses (moyenne de 6,2) et pourrait devenir le premier Bear à courir plus de 1 200 puisque Jordan Howard en avait 1 313 en 2016.

Pendant ce temps, Justin Fields a 424 verges au sol, 230 au cours des trois dernières semaines. Fields a besoin d’une moyenne de 60,5 verges par match pour dépasser le record QB de Bobby Douglass de 968.

Pas de risque, pas de gloire

La ligne offensive est l’une des raisons pour lesquelles David Montgomery et Khalil Herbert connaissent de solides saisons. Mais c’est bien plus que cela. Beaucoup de crédit va aux bouts serrés et aux receveurs larges.

« C’est un engagement de la part de ces gars-là et ils ont fait un très bon travail d’adhésion. Certains de ces gars ne sont pas très gros », a déclaré Matt Eberflus, qui a fait l’éloge de Darnell Mooney de 5 pieds 11 pouces et 173 livres et de Dante Pettis de 6 pieds 1 pouce et 195 livres. «Ils sont là pour craquer sur les secondeurs et les joueurs de ligne défensifs. Mec, ça prend du courage pour faire ça.

“Les gars sont courageux, et ils entrent là-dedans et les coureurs courent avec leurs coussinets vers le bas.”

Nouveau capitaine

Les Bears ont perdu l’un de leurs capitaines lorsque Robert Quinn a été échangé aux Eagles la semaine dernière, alors Eberflus a remplacé Quinn par la sécurité Eddie Jackson. Eberflus a dit à l’équipe samedi afin qu’il puisse parler aux autres dirigeants de l’équipe avant de faire l’annonce.

Jackson, qui a intercepté sa quatrième passe de la saison dimanche à Dallas, a été choisi parce qu’il a reçu le cinquième plus grand nombre de votes lors de la pré-saison.

“Il a une année vraiment solide pour lui-même, mais il dirige également notre groupe aussi, donc nous sommes ravis de cette opportunité”, a déclaré Eberflus.

Les Bears ont commencé la saison avec Quinn, Justin Fields, Cody Whitehair et Smith comme capitaines, il sera donc intéressant de voir qui remplacera Smith.

