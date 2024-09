Le Directeur général du Département des Affaires américaines et du Pacifique Sud, au nom du Ministère des Affaires étrangères, a félicité le gouvernement et le peuple du Chili à l’occasion de la commémoration du 214e anniversaire de l’indépendance.

Le 17 septembre 2024, M. Chettaphan Maksamphan, Directeur général du Département des affaires américaines et du Pacifique Sud, au nom du Ministère des affaires étrangères, a félicité le gouvernement et le peuple chiliens à l’occasion du 214e anniversaire de l’indépendance et a prononcé un discours de félicitations lors de la réception pour célébrer la Journée nationale du Chili.

Dans son discours, le Directeur général a souligné les relations chaleureuses et constructives entre la Thaïlande et le Chili, qui prospèrent depuis plus de 60 ans. Il a également réitéré l’engagement indéfectible de la Thaïlande à renforcer davantage la coopération entre les deux pays, tant au niveau bilatéral que multilatéral, en particulier dans les domaines du commerce et de l’investissement, de l’agriculture et de l’astronomie, entre autres.