« Dame est évidemment une personne et une joueuse très importante pour nous. Ce à quoi ressemble le reste de sa carrière nous importe, et nous nous en soucions », a déclaré Cronin. « En même temps, nous devons faire ce qui est le mieux pour nous. Nous devons trouver le bon accord et trouver la bonne composition de l’équipe avec laquelle nous allons construire. Vous espérez trouver cette situation parfaite où cela s’aligne et il va à l’endroit qu’il veut et vous obtenez le meilleur retour possible. C’est compliqué, et généralement ça ne marche pas comme ça… C’est possible, mais il y a beaucoup de travail à faire. »