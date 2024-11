Le directeur général des Sénateurs Steve Staios sur les blessures, les échanges et les attentes

Un an après avoir ajouté les fonctions de directeur général à son titre après le congédiement de Pierre Dorion le 1er novembre 2023, Staios commence à voir les fruits de son travail après qu’Ottawa ait clôturé le premier mois de la saison avec une fiche de 5-4-0. avant le match de vendredi contre les Rangers de New York sur la route.

« Exactement », dit Staios. « Et c’est là que, lorsque vous parlez de construction de l’effectif, avec le gardien de but, qui équilibre le noyau défensif, en ajoutant ces joueurs vétérans pour soutenir ce noyau. C’est pourquoi nous avons opté pour le maquillage que nous avons fait.

Staios n’a pas aimé la façon dont cette équipe a été construite lorsque le propriétaire Michael Andlauer lui a remis les rênes et c’est pourquoi l’organisation a apporté plusieurs changements au cours des six derniers mois.

Si Zub recommence à patiner avec les Sénateurs lundi, il est possible qu’il affronte les Sabres de Buffalo sur la route mardi ou les Islanders de New York à domicile jeudi.

Zub a repris le patinage seul et l’entraîneur-chef Travis Green a noté avant le départ du club pour New York jeudi que la première étape était pour lui de s’entraîner ou deux avant son retour.

Pinto est répertorié comme étant hebdomadaire avec une maladie non divulguée et il n’y a pas de calendrier pour son retour.

C’est pourquoi Staios a apprécié la façon dont ce groupe a affronté l’adversité.

« Nous cherchons toujours », a déclaré Staios. « J’ai été encouragé par le jeu des gars qui ont été poussés dans certaines situations et qui jouent probablement plus haut dans l’alignement qu’ils ne l’auraient fait. On leur demande également de faire plus que ce qu’ils pensaient faire.

« Ces gars-là se sont tous mobilisés. Est-ce durable ? Nous aimerions être en bonne santé et retrouver (un effectif complet), mais inévitablement, chaque équipe va traverser cette situation. Il se trouve que nous traversons cela plus tôt dans la saison, mais cela pourrait renforcer la confiance, non seulement pour notre équipe mais aussi pour les individus qui savent qu’ils peuvent intensifier leur travail et faire le travail.

D’après ce que nous avons vu au cours des 10 premiers matchs, les Sénateurs pourraient chercher un autre attaquant à un moment donné et nous sommes amenés à croire qu’ils ont discuté de la possibilité de recruter un défenseur droitier pour plus de profondeur.

« Nous cherchons et nous cherchons toujours. Nous sommes au top », a déclaré Staios. « Si je ne suis pas à un match à Belleville (mercredi), alors je regarde des matchs et les dépisteurs professionnels travaillent tous. Nous travaillons tous à surveiller et à identifier les joueurs qui pourraient nous convenir.