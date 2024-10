Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa dit que Tkachuk, Stutzle et Chabot vont bien

« Ils vont tous bien », a déclaré mercredi Steve Staios, président des opérations hockey et directeur général du club, au podcast Locked on Senators.

Bien que le club ait perdu les attaquants Brady Tkachuk et Tim Stutzle, ainsi que le défenseur Thomas Chabot lors de la victoire 4-3 du club contre les Canadiens de Montréal, mardi soir au Centre Bell, il ne semble pas qu’aucun des trois membres soit absent pour quelque temps que ce soit. durée.

Ces affections non divulguées sont le résultat de ce qui s’est avéré être une mauvaise soirée contre le Tricolore. Le match a déraillé à quatre minutes de la fin de la première période après que l’attaquant d’Ottawa Ridly Greig ait rattrapé Kirby Dach de Montréal avec un coup sûr du côté aveugle.

Tkachuk, Stutzle et Chabot étaient tous présents à la patinoire et Green a déclaré qu’il ne croyait pas que tous les trois avaient été gravement blessés.

Il ne semble pas qu’aucun des trois joueurs soit absent pendant un certain temps, ce qui est une bonne nouvelle étant donné que les Sénateurs ouvriront la saison le 10 octobre contre les Panthers de la Floride à domicile.

Les Canadiens ont été encore plus furieux lorsque Greig n’a reçu que deux minutes mineures pour ses actions, ce qui a amené Montréal à chercher à se venger, même si Dach est revenu au match.

« C’est assez facile pour un match de devenir incontrôlable », a déclaré Greig à la voix douce mercredi. « Nous parlons du hit (sur Dach) et c’était définitivement une mauvaise lecture de ma part. Je peux comprendre pourquoi ils étaient énervés.

« Il fallait absolument que je garde la tête haute après ça. En fin de compte, c’est un appel d’interférence de deux minutes et je suppose qu’ils pensaient qu’ils avaient besoin de plus, ce qui est juste, mais je me suis bien comporté.

Malheureusement, le problème est devenu encore plus grave lorsque le Tricolore a décidé de cibler l’un des meilleurs joueurs d’Ottawa. Le défenseur Arber Xhekaj a pris un point sur Stutzle en deuxième période pour se venger de ce qui s’est passé plus tôt dans le match.

Même si Xhekaj a écopé d’une punition majeure de cinq minutes et d’une inconduite dans le match, le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey n’a pas estimé qu’aucune mesure disciplinaire supplémentaire n’était nécessaire.

Stutzle a quitté le jeu et n’est pas revenu. Tkachuk est également sorti à la suite de l’incident, car il a immédiatement sauté sur Xjekaj et a ensuite eu besoin de soins médicaux.