Le directeur général des Rams soutient DC Raheem Morris pour les postes d’entraîneur-chef

LOS ANGELES — Le directeur général des Rams, Les Snead, a amorcé sa conférence de presse de fin de saison avec un soutien spontané au coordonnateur défensif Raheem Morris, qui est en entrevue pour plusieurs postes d’entraîneur-chef.

Morris, qui a été le coordinateur défensif des Rams au cours des trois dernières saisons, a déjà été entraîneur-chef à deux reprises : avec les Buccaneers de Tampa Bay de 2009 à 2011 et en tant qu’entraîneur par intérim des Falcons d’Atlanta en 2020.

Avant de répondre aux questions vendredi, Snead a déclaré qu’il voulait parler de Morris “parce que je sais qu’il passe actuellement des entrevues pour presque tous les postes d’entraîneur-chef de la NFL”.

Choix de l’éditeur

Morris a interviewé ou a été sollicité pour une interview par les Panthers de la Caroline, les Commanders de Washington, les Seahawks de Seattle, les Chargers de Los Angeles et les Falcons, selon Adam Schefter d’ESPN. Lors de la dernière intersaison, Morris a interviewé les Colts d’Indianapolis pour l’ouverture de leur entraîneur-chef.

“N°1, je pense que nous le savons tous, [he’s a] C’est un être humain formidable”, a déclaré Snead. “Ce gars est codé pour respecter tout le monde, pour construire une relation avec tout le monde, peu importe où vous en êtes dans l’organisation. Ce qui est génial, c’est qu’en faisant cela, vous voyez le respect revenir dans sa direction. Il est codé pour ça. C’est un super pouvoir qui, je pense, pourrait aider n’importe quelle organisation. »

L’entraîneur des Rams, Sean McVay, a déclaré que lorsqu’il avait interviewé Morris pour le poste de coordonnateur défensif en 2021, il avait passé du temps à essayer de convaincre Morris d’accepter le poste des Rams au lieu d’aller à Jacksonville pour entraîner les Jaguars.

“Mais ce dont je me souviens, c’est que dès que nous avons pu le recruter, il y a eu un enthousiasme immédiat de la part de tous ceux qu’il a touchés dans ce bâtiment, qu’il s’agisse des joueurs, des entraîneurs. [or] “, a déclaré McVay. “Et il a ce magnétisme chez lui où il dit juste quelque chose de différent à propos de ce gars et il est vraiment spécial.”

Morris, qui était le coordinateur défensif de l’équipe lorsqu’elle a remporté le Super Bowl LVI, a aidé les Rams à atteindre les séries éliminatoires au cours d’une saison au cours de laquelle ils ont choisi de s’éloigner de plusieurs joueurs défensifs vétérans et de s’appuyer plutôt sur des recrues. Les Rams ont échangé le demi de coin vedette Jalen Ramsey aux Dolphins de Miami et se sont séparés du secondeur Bobby Wagner, du secondeur Leonard Floyd, du plaqueur défensif A’Shawn Robinson et du plaqueur de nez Greg Gaines.

Snead a souligné le « sens unique du football » de Morris, car il a été entraîneur dans des salles défensives et offensives, ce que « peu d’entraîneurs sur la planète » peuvent dire.

“Il va donner à n’importe quelle organisation un avantage grâce à son esprit de collaboration”, a déclaré Snead. “Ce sera un avantage avec lequel la plupart des équipes ne pourront pas rivaliser. Je le sais, il pourra embaucher un personnel incroyable. Chaque entraîneur qui est bon, qui est qualifié, va le faire. Je veux travailler pour Raheem. Et je suis presque sûr qu’il y aura beaucoup d’accusations de falsification parce que presque tous les joueurs de la NFL vont lui envoyer des SMS et voudront venir jouer pour lui.

Peut-être plus important encore pour un candidat à l’entraîneur-chef, Morris est « un leader phénoménal », a déclaré McVay.

“Il a toujours eu une façon si unique de diriger”, a déclaré McVay. “Ce gars n’a jamais eu une mauvaise journée de sa vie, et puis vous le contournez et vous vous dites : ‘Ouais, tu ne peux pas être comme ça tout le temps.’ Et vous vous dites : “Putain… il est vraiment comme ça tout le temps.” Il a tellement d’énergie, tellement d’authenticité, il peut être exigeant envers les gens.

“C’est vraiment une personne formidable. Il a une capacité incroyable pour ce jeu et la capacité d’être capable d’enseigner de manière digeste. Je ne peux pas dire assez de bonnes choses à son sujet en termes de ce qu’il représente pour moi. “.

Les Rams recevraient un choix compensatoire de troisième ronde pendant deux ans si Morris était embauché par une autre équipe dans le cadre de la règle Rooney.