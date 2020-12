CHARLOTTE, Caroline du Nord: Les Panthers de la Caroline ont limogé le directeur général Marty Hurney lundi après que l’équipe a perdu huit de ses neuf derniers matchs et n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive.

Le contrat Hurneys devait expirer après la saison.

J’ai informé Marty que nous ne prolongerions pas son contrat au-delà de la saison 2020, a déclaré le propriétaire des Panthers, David Tepper. C’était une décision difficile. Marty a été un membre précieux de notre franchise et il n’y a aucun moyen de transmettre mon niveau de respect pour lui. Nous apprécions sincèrement son travail acharné pendant 19 saisons et lui souhaitons bonne chance pour aller de l’avant.

L’équipe commencera immédiatement son processus de recherche d’un directeur général de remplacement.

Cela avait été le deuxième passage de Hurneys avec les Panthers. Il a été directeur général de 2002 à 2012 et de nouveau de 2017 à 2020.

Les Panthers ont fait quatre apparitions en séries éliminatoires sous Hurney, remporté deux titres de division et joué dans un championnat NFC, ce qui a entraîné un voyage au Super Bowl en 2003. Les Panthers ont fait un deuxième voyage au Super Bowl en 2005 sous Dave Gettleman.

Hurney était responsable de la rédaction de joueurs comme le quart Cam Newton en 2011 et le secondeur Luke Kuechly en 2012. Les deux joueurs ont chacun remporté NFL Rookie of the Year, faisant de la Caroline la quatrième équipe à avoir des recrues offensives ou défensives consécutives de l’année depuis l’Associated Press. a commencé à remettre les prix en 1967.

Je tiens à remercier Dave et Nicole pour l’opportunité de faire partie de cette organisation au cours des trois dernières saisons, a déclaré Hurney dans un communiqué. J’ai une excellente relation avec Matt et tout le monde dans le bâtiment. Je pense que cette équipe est bien placée pour l’avenir et souhaite à Matt, aux joueurs et à toute l’organisation tout le meilleur.

Hurney a rejoint les Panthers pour la première fois en 1998, en tant que directeur de l’administration du football puis directeur des opérations de football de 1999 à 2001 avant de devenir directeur général en 2002.

Selon le site Web de l’équipe, Tepper a déclaré qu’après de récentes conversations avec Hurney sur la structure des opérations de football des équipes, il est devenu clair qu’ils avaient des idées différentes. Tepper a déclaré qu’il souhaitait intégrer davantage un processus basé sur les données dans l’opération de football.

Je pense que parfois vous avez juste besoin d’un redémarrage, d’un rafraîchissement, a déclaré Tepper. Nous l’avons fait l’année dernière du côté des entraîneurs. Peut-être pourriez-vous dire que cela aurait dû être fait avant du côté des GM. Peut-être que ça aurait dû l’être. Je suis sûr que les gens peuvent dire cela, ou non, des deux côtés.

Je pense qu’il est juste temps, des deux côtés, de le faire. Cela semble juste être le bon moment pour avancer.

L’entraîneur de première année des Panthers, Matt Rhule, aura un rôle à jouer dans la recherche d’un nouveau directeur général.

Vous regardez les organisations qui réussissent, et il y a un certain alignement entre l’entraîneur-chef et le directeur général, a déclaré Tepper. Penser que vous pouvez faire cela sans une sorte d’alignement est fou. Il est donc stupide de ne pas avoir d’entraîneur-chef avec une certaine contribution. Je ne veux pas être stupide, OK?

Les Panthers ont une fiche de 4-10 cette saison après avoir commencé 3-2.

Cette équipe pourrait facilement remporter quatre autres victoires, a déclaré Tepper. Les huit matchs que nous avons eu le ballon en dernier à gagner ou à égaler sept à gagner, un à égaler si vous gagnez quatre de ces matchs, vous êtes dans une position totalement différente en ce moment avec cette jeune équipe. Donc, en regardant l’année prochaine, je suis très optimiste où nous serons et ce que nous allons faire.