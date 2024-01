Le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, sait ce qu’il fait

Peut-être que Brian Gutekunst sait ce qu’il fait.

Pour certains, ce n’est pas un sentiment difficile à accepter. Mais pour d’autres, le directeur général des Packers de Green Bay est sur la sellette depuis qu’il a échangé l’ancien quart-arrière de la franchise de l’équipe en avril.

Désormais, les Packers ont un nouveau quarterback de franchise, grâce à Gutekunst.

Jordan Love n’est pas seulement bon ; il est vraiment bon. Au cours des neuf derniers matchs, on pourrait affirmer que personne ne joue mieux au football que lui.

Les 9 derniers matchs de Jordan Love : 212/300 pour 2 422 yards, 21 passes TD, 1 INT 70,7 pourcentage d’achèvement

8,1 yards par tentative

Note de passeur de 116,6

8 jeux avec plusieurs TD, 0 INT, 100,0+

Emballeurs : 7-2 pic.twitter.com/XlrJGzJd78 -Zach Kruse (@zachkruse2) 15 janvier 2024

Échanger contre le projet Love en 2020 n’a pas été une décision facile, car la perspective de quitter l’État de l’Utah comportait autant de risques que d’avantages. Mais le front office de Green Bay avait un plan, et ce plan s’est concrétisé.

Dimanche, les Packers ont embarrassé les Cowboys de Dallas au stade AT&T lors du NFC Wildcard Round. Et ils l’ont fait avec la plus jeune équipe de football.

Comme tout directeur général, Gutekunst a reniflé certains choix au repêchage. Cependant, ses deux dernières classes de repêchage comptent parmi ses meilleurs travaux.

Roméo Doubs a connu une journée en carrière contre les Cowboys, totalisant 151 verges sur réception sur six réceptions avec un touché. Le choix de quatrième ronde du Nevada en 2022 est coriace comme des clous et est devenu une cible incontournable pour Love dans les grands moments.

Pendant ce temps, Quay Walker, Devonte Wyatt et Zach Tom ont été des titulaires fiables toute la saison, Rasheed Walker en devenant un.

Sur les 13 joueurs sélectionnés par Green Bay lors du repêchage de cette année, 11 ont réussi un snap lors du match éliminatoire de dimanche. Quatre d’entre eux ont joué plus de 50 pour cent des snaps offensifs et défensifs.

Des gars comme Luke Musgrave et Dontayvion Wicks ont chacun réussi un touché. Lukas Van Ness, 13e choix au total, a été limogé.

Le corner du septième tour, Carrington Valentine, a joué 90 snaps, un sommet pour l’équipe, en défense. Selon Pro Football Focus, il a accordé quatre passes décisives sur neuf cibles contre sa couverture de 33 verges. Valentine a également lancé huit plaqués.

De toute évidence, la manière dont les Packers sélectionnent et développent leurs joueurs est toujours formidable, même si le processus s’est quelque peu accéléré au cours des deux dernières années. C’est une équipe qui peut gagner maintenant et à l’avenir.

Pourtant, malgré la décision difficile de quitter Aaron Rodgers et d’avoir sans doute le meilleur repêchage de toutes les équipes en 2023, il est peu probable que Gutekunst remporte le titre d’Exécutif de l’année. La sélection de Love a eu lieu il y a plus de trois ans. Gutekunst n’a pas non plus été en mesure de signer de grosses signatures en agence libre en raison du plafond salarial.

La morale de l’histoire est que Gutekunst mérite plus de crédit qu’il n’en a reçu. Il y a des franchises qui recherchent désespérément un quart-arrière de franchise. Gutekunst est resté patient et a fini par en trouver un dès son premier essai. Chaque franchise de la NFL veut une liste remplie de jeunes talents, et Green Bay déborde de potentiel.

Les Packers possèdent beaucoup de choses que les équipes de la ligue souhaiteraient avoir, y compris un bon directeur général.