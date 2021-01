Les Mets de New York ont ​​publié un communiqué tard dans la nuit de lundi, reconnaissant qu’ils étaient au courant d’un rapport d’ESPN selon lequel le nouveau directeur général Jared Porter avait envoyé des messages non sollicités et des photos obscènes à une journaliste en 2016.

Le président des Mets, Sandy Alderson, a déclaré que l’équipe avait été informée de la situation, qui s’était produite lorsque Porter travaillait pour les Cubs de Chicago, lundi soir. Alderson a également déclaré que Porter « m’a reconnu sa grave erreur de jugement, a assumé la responsabilité de sa conduite, a exprimé des remords et s’est auparavant excusé pour ses actes ».

« Les Mets prennent ces questions au sérieux, s’attendent à un comportement professionnel et éthique de la part de tous nos employés et ne tolèrent certainement pas la conduite décrite dans l’histoire (d’ESPN) », a poursuivi Alderson. « Nous suivrons pendant que nous examinerons les faits concernant ce grave problème. »

ESPN a rapporté que Porter, maintenant âgé de 41 ans, avait inondé la journaliste de messages texte lors de leur réunion en 2016. Le journaliste, qui, selon ESPN, était un correspondant étranger qui avait déménagé aux États-Unis pour couvrir la MLB, avait initialement engagé une conversation avec Porter mais s’était arrêté après recevoir une photo obscène. Porter a continué à envoyer des SMS, par ESPN (qui a reçu l’historique du texte), le journaliste ignorant à un moment donné 62 textes consécutifs.

Porter a ensuite envoyé sa photo la plus explicite, qui, selon ESPN, a incité le journaliste à répondre: « Ceci est extrêmement inapproprié, très offensant et déraillé. Pourriez-vous s’il vous plaît arrêter d’envoyer des photos ou des messages offensants. »

ESPN a déclaré qu’arrivé lundi soir, Porter avait reconnu avoir envoyé un SMS à la femme, mais avait déclaré qu’il n’avait envoyé aucune photo de lui-même. « Quand on lui a dit que les échanges montrent qu’il avait envoyé des selfies et d’autres photos », lit-on dans le rapport d’ESPN, « il a dit que » les plus explicites ne sont pas de moi. Ce sont des images comme des blagues « . «