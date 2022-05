Le directeur général des Memphis Grizzlies, Zach Kleiman, élu directeur de l’année de la NBA pour devenir le plus jeune lauréat du prix | Nouvelles de la NBA

Le directeur général des Memphis Grizzlies, Zach Kleiman, a été sélectionné comme lauréat du prix NBA Basketball Executive of the Year 2021-22.

Les dirigeants de l’équipe de basket-ball de la NBA ont choisi le vice-président exécutif des opérations de basket-ball et directeur général comme lauréat du prix, a annoncé jeudi la ligue.

Il s’agit du premier prix NBA Basketball Executive of the Year pour Kleiman, qui a dirigé les opérations de basket-ball pour Memphis au cours des trois dernières années. Kleiman, 33 ans, est le plus jeune récipiendaire du prix, qui est décerné chaque année depuis la saison 1972-73. Il devient également la deuxième personne à remporter cet honneur avec les Grizzlies, rejoignant Jerry West (2003-04).

Kleiman a reçu 16 des 29 votes de première place et a obtenu 85 points au total d’un panel de dirigeants d’équipes de basket-ball à travers la NBA. Les dirigeants ont reçu cinq points pour chaque vote de première place, trois points pour chaque vote de deuxième place et un point pour chaque vote de troisième place.

Le président des opérations de basket-ball des Cleveland Cavaliers, Koby Altman, et le vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Chicago Bulls, Arturas Karnisovas, sont à égalité pour la deuxième place avec 27 points chacun. Le directeur général des Phoenix Suns, James Jones, et le président des Miami Heat, Pat Riley, sont à égalité pour la quatrième place avec 26 points chacun.

En tant que principal décideur du personnel de Memphis, Kleiman a réuni une liste qui a terminé avec le deuxième meilleur record de la NBA cette saison (56-26) et a égalé le record de victoires d’une saison de la franchise. Les Grizzlies ont obtenu la tête de série n ° 2 des séries éliminatoires de la Conférence Ouest, leur plus haute tête de série de tous les temps.

Cette saison, le garde des Grizzlies Ja Morant a été nommé partant pour le match des étoiles de la NBA 2022 et vainqueur du prix du joueur le plus amélioré de la NBA 2021-22, et l’entraîneur-chef Taylor Jenkins a terminé à la deuxième place lors du vote pour le 2021-22. Prix ​​NBA de l’entraîneur de l’année. En 2019, Kleiman a sélectionné Morant avec le deuxième choix au total du repêchage de la NBA et a embauché Jenkins à son premier poste d’entraîneur-chef de la NBA. La même année, Kleiman a acquis l’attaquant Brandon Clarke et les gardes Tyus Jones et De’Anthony Melton, trois précieux contributeurs à l’équipe 2021-22.

Le garde de Memphis Desmond Bane, le 30e choix au total lors du repêchage de la NBA 2020, a terminé à la cinquième place lors du vote pour le prix du joueur le plus amélioré de la NBA 2021-22 après avoir obtenu une moyenne de 18,2 points et s’être classé deuxième de la NBA avec un pourcentage de buts sur le terrain de 3 points ( 43.6). En novembre 2020, Kleiman a acquis les droits de repêchage de Bane dans le cadre d’un échange à trois équipes avec les Boston Celtics et les Portland Trail Blazers.

Sous Kleiman, les Grizzlies ont également signé l’avant-garde Dillon Brooks et l’avant-centre Jaren Jackson Jr. pour des prolongations de contrat pluriannuelles en février 2020 et octobre 2021, respectivement. Brooks a récolté en moyenne 18,4 points cette saison. Jackson a obtenu une moyenne de 16,3 points et un sommet de la NBA de 2,27 blocs, terminant à la cinquième place lors du vote pour le prix du joueur défensif de l’année 2021-22 de la NBA.

En août 2021, Memphis a acquis le centre Steven Adams et les droits de repêchage de l’avant-garde Ziaire Williams , le 10e choix au total du repêchage de la NBA 2021 , dans le cadre d’un échange à trois équipes avec les Charlotte Hornets et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans . Adams a commencé 75 de ses 76 matchs cette saison et s’est classé 12e de la NBA en rebond (10,0 rpg). Williams a commencé 31 de ses 62 matchs en tant que recrue et a récolté en moyenne 8,1 points.

Kleiman a rejoint les Grizzlies en 2015 en tant que conseiller juridique interne. Il a été directeur général adjoint pendant la saison 2018-19 et a été promu à son poste actuel en avril 2019. Avant de rejoindre Memphis, Kleiman a travaillé comme associé au sein du cabinet d’avocats international Proskauer Rose LLP.

Kleiman recevra aujourd’hui un trophée commémoratif du 75e anniversaire en édition spéciale pour célébrer cet honneur, en plus du trophée NBA Basketball Executive of the Year Award, qu’il recevra plus tard. Le trophée commémoratif, composé d’un ballon de basket en cristal solide, présente le logo NBA 75 gravé au laser et suspendu en son centre.

Les résultats du vote pour le prix NBA Basketball Executive of the Year 2021-22 sont ci-dessous. Le scrutin a été compilé par le cabinet comptable indépendant Ernst & Young LLP.

