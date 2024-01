Le directeur général des Dolphins veut que Tua reste à Miami à long terme ; McDaniel sur le jeu

MIAMI GARDENS — La plus grande décision des Dolphins de Miami cette intersaison concerne ce qu’ils feront avec le quart-arrière Tua Tagovailoa.

Tagovailoa vient de terminer sa quatrième saison dans la NFL et a obtenu la reconnaissance du Pro Bowl pour la première fois après avoir mené la NFL au chapitre des verges par la passe. Des questions subsistent cependant après que son jeu ait laissé beaucoup à désirer au cours de la dernière partie de la saison, y compris la défaite 26-7 en séries éliminatoires de samedi soir contre les Chiefs de Kansas City qui a conduit à une élimination.

Le quart-arrière est sous contrat pour la saison 2024, sur l’option de cinquième année de son contrat de recrue, que l’équipe a exercée lors de la dernière intersaison. Miami peut parvenir à un accord sur un contrat à long terme ou le jouer d’année en année, avec la possibilité même de le placer dans la franchise après sa cinquième saison.

« L’objectif est de l’avoir ici, à long terme, à jouer à un niveau élevé », a déclaré le directeur général Chris Grier lundi lors d’une conférence de presse de clôture de saison.

Les meilleurs quarts-arrières à avoir obtenu des prolongations de contrat la saison dernière – Joe Burrow des Bengals de Cincinnati, Lamar Jackson des Ravens de Baltimore, Jalen Hurts des Eagles de Philadelphie et Justin Herbert des Chargers de Los Angeles – ont un salaire annuel moyen supérieur à 50 millions de dollars.

Si les Dolphins proposent à Tagovailoa un accord à long terme, sont-ils disposés à le mettre dans cette catégorie ou proposent-ils un accord plus modeste ?

Grier n’était cependant pas disposé à discuter d’argent lundi.

“Nous allons simplement garder nos conversations (privées) en travaillant avec lui”, a déclaré le directeur général. “Et je pense que tout sera productif, et nous verrons ce qui se passera.”

Il a noté des conversations avec son agent tout au long de la saison sur des choses autres que son contrat.

L’entraîneur Mike McDaniel a déclaré qu’il souhaitait simplement voir une amélioration continue de la part de Tagovailoa, qui a complété 69,3 pour cent des passes pour 4 624 verges, 29 touchés et 14 interceptions.

“Je veux juste le voir s’assurer que la courbe continue d’être exponentielle dans sa croissance”, a déclaré McDaniel. «Nous l’avons vu, à chaque instant, s’améliorer. Cela ne veut pas dire que le résultat n’est pas souhaité, mais ce que nous avons vu, c’est qu’il apprend de tout ce qu’il traverse. Je pense que c’est la seule chose que je peux dire, au cours de mes deux années d’expérience avec lui, c’est qu’il est le meilleur apprenant que j’aie jamais vu.

La vocation de jeu de McDaniel

McDaniel, un entraîneur-chef à l’esprit offensif, a été critiqué à l’extérieur pour des appels de jeu douteux tout au long de son mandat sur deux saisons.

C’est quelque chose qu’il examinera cette intersaison, même avec la possibilité de le déléguer à son coordinateur offensif.

“D’après moi, rien n’est jamais hors de propos”, a déclaré McDaniel. « Dire simplement, eh bien, c’est comme ça que nous avons procédé, ce n’est pas une raison suffisante pour moi. Je pense que nous n’avons pas réussi à atteindre nos objectifs cette saison. Le jeu ne survivrait pas en dehors de cela.

L’entraîneur veut cependant prendre son temps pour prendre une décision.

“La partie importante juste après la saison est de s’assurer que vous ne portez pas votre jugement sur la base de l’émotion des montagnes russes que vous venez de vivre”, a-t-il déclaré. « Je pense qu’il faut évaluer de manière critique en évaluant tout lentement. … Nous verrons ce que cela signifie réellement à mesure que nous avançons.

McDaniel aura également des décisions à prendre avec son équipe d’entraîneurs après avoir terminé les entretiens de sortie avec les joueurs, mais il a donné une note globalement positive au personnel.

“J’ai été très, très heureux de la façon dont notre équipe d’entraîneurs a réagi aux différentes choses qui se sont produites au cours de l’année”, a-t-il déclaré. «Je pensais qu’au bout du compte, ils avaient tout donné. Nous avons terminé la saison avec des défaites, mais sachant comment ils ont investi dans leurs joueurs et essayé de leur donner les meilleures chances, c’est ce qui me restait.

Décisions des agents libres

Les Dolphins ont besoin d’un certain nombre d’agents libres imminents pour prendre des décisions au cours de cette intersaison, avec en tête d’affiche le plaqueur défensif Christian Wilkins, le centre Connor Williams et le garde droit Robert Hunt.

«Notre objectif est de garder autant de bons joueurs que possible ici», a déclaré Grier, ajoutant qu’il avait eu une bonne conversation avec Wilkins plus tôt lundi.

Wilkins, qui devait prouver qu’il pouvait fournir une passe constante à l’intérieur, a doublé son record en carrière en sacs, avec neuf en 2023.

“J’étais très heureux pour lui”, a déclaré Grier. “Il a parié sur lui-même après un été de négociations au cours duquel nous avons fait quelques offres et celle qui nous plaisait était juste – et lui et sa représentation l’ont dit – mais nous n’avons pas pu combler cet écart à la fin.

« Nous allons rester en communication et voir où cela aboutira, mais il a mérité le droit d’être agent libre. Encore une fois, je suis content pour lui. Nous l’avons repêché ici, développé ici, et c’est le genre de personne que nous recherchons. Nous verrons donc ce qui se passe.

Williams est également en cure de désintoxication pour une déchirure du LCA au genou gauche subie le 11 décembre, ce qui affectera probablement ce qu’il peut faire.

“Connor jouait du bon football pour nous et le leadership qu’il a fourni”, a déclaré Grier. « Malheureusement, avec le football, des blessures arrivent. Il a très bien communiqué avec Mike par notre intermédiaire jusqu’à la fin de la saison. Encore une fois, nous resterons en contact avec lui et verrons ce qui se passera.

Hunt a été un solide bloqueur pendant quatre saisons à Miami et entre pour la première fois en agence libre.

“Nous avons eu une conversation avec lui au cours de la saison, donc nous verrons ce qui se passera ici au fur et à mesure”, a déclaré Grier. « Mais encore une fois, ces gars-là ont gagné le droit d’être des agents libres. Nous aimerions qu’ils soient ici. Ils veulent être ici. Il faudra donc voir ce qui se passe.

Grier a également réagi au demi de coin vétéran Xavien Howard, bien que sous contrat, notant qu’il pourrait ne pas être là la saison prochaine.

“Nous allons suivre ce processus ici, comme avec chaque joueur individuellement”, a déclaré Grier. « Il a rencontré Mike (lundi) et lui et moi pourrions avoir une conversation ici dans les prochains jours. Alors oui, en ce moment, nous vivons cela avec chaque joueur de la liste, et ce n’est pas différent avec Xavien. …

— Grier devrait actuellement avoir un choix de première ronde pour la première fois en trois saisons, ce qui signifie que McDaniel pourrait avoir une sélection au premier tour du repêchage pour la première fois en tant qu’entraîneur-chef.

“Je ne peux rien promettre, mais nous verrons”, a déclaré Grier.