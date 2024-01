Le directeur général des Dolphins dit que les négociations contractuelles avec Tua Tagovailoa reprendront

MIAMI — Les Dolphins espèrent garder le quart-arrière Tua Tagovailoa dans le sud de la Floride dans un avenir prévisible, a déclaré lundi le directeur général Chris Grier.

S’adressant aux médias locaux, Grier a déclaré que même si les deux parties entamaient des négociations contractuelles au cours de la saison régulière, elles intensifieraient cette intersaison alors que Tagovailoa entame la dernière année de son contrat de recrue.

“Nous sommes restés en contact avec son agent et avons eu de bonnes conversations tout au long de l’année”, a déclaré Grier. “Je n’ai jamais parlé d’argent ou quoi que ce soit, juste de bonnes conversations sur où il se trouve. … L’objectif est de l’avoir ici à long terme, en jouant à un niveau élevé. C’est toujours l’objectif.

“Nous communiquerons avec lui pendant l’intersaison et comme nous l’avons toujours dit dans le passé, vous me connaissez, nous ne parlons pas vraiment aux médias à travers tout ça. Donc, nous garderons ces discussions internes et avec ses représentants.”

Tagovailoa a mené la NFL au chapitre des verges par la passe cette saison avec 4 624, disputant une saison complète pour la première fois en quatre ans de carrière professionnelle. Il a également établi des sommets en carrière avec 29 touchés par la passe et un pourcentage de réussite de 69,3.

Cependant, il n’a lancé que quatre touchés contre cinq interceptions lors des trois derniers matchs de Miami, y compris la défaite de samedi contre les Chiefs de Kansas City lors de la ronde des wild-cards de l’AFC, et n’a pas réussi à dépasser les 200 verges par la passe dans deux d’entre eux.

Après avoir complété un record de 51,3 % de ses passes samedi soir contre les Chiefs, Tagovailoa a déclaré qu’il n’était pas inquiet de ses négociations contractuelles imminentes et qu’il ne ressentait aucune pression pour conclure un accord.

“Je ne ressens aucune pression. J’ai pleinement confiance en moi”, a déclaré Tagovailoa. “J’ai pleinement confiance en ce que je suis capable de faire pour notre organisation, mais en dehors de cela, nous nous concentrons sur ce soir et sur ce qui s’est passé. Nous allons mijoter là-dessus et voir ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. ça pour l’année prochaine.”

Jouer chaque match cette saison était un objectif encore plus grand que d’habitude pour Tagovailoa, après que deux commotions cérébrales distinctes en 2022 l’ont empêché de participer à cinq matchs et l’ont éliminé d’un sixième.

Il s’est préparé aux rigueurs de la saison avec un programme de musculation hors saison, ainsi qu’un programme de jiu-jitsu d’automne. L’entraîneur des Dolphins, Mike McDaniel, a déclaré qu’il aimerait voir la trajectoire ascendante de Tagovailoa se poursuivre au cours des prochains mois.

“Je veux juste le voir s’assurer que la courbe continue d’être exponentielle dans sa croissance”, a déclaré McDaniel. “Nous l’avons vu à chaque instant s’améliorer. Cela ne veut pas dire que cela est dépourvu d’un résultat qui n’est pas souhaité. Mais ce que nous avons vu, c’est qu’il apprend de tout ce qu’il traverse. .. Je pense que c’est ce que je veux voir, c’est cette soif continue de trouver des moyens différents, tout en maintenant et en augmentant votre confiance, de toujours créer de nouveaux avantages dans votre jeu.

“Tua va-t-il devenir un quarterback option lecture de zone ? Non. Mais je pense qu’il s’est développé dans certains domaines, comme acheter du temps supplémentaire lorsque cela est nécessaire. … Je pense qu’il a juste besoin de continuer à faire ce qu’il a fait dans en termes de progression et j’en serai très heureux.”

Alors que Tagovailoa entame la dernière année de son contrat en 2024, le plaqueur défensif Christian Wilkins est agent libre sans restriction cette intersaison. Grier a déclaré que Wilkins “avait mérité le droit d’être joueur autonome” et que les Dolphins s’efforceraient de conserver leur choix de première ronde de 2019.

“Christian et moi avons eu une très bonne conversation aujourd’hui. J’étais très heureux pour lui”, a déclaré Grier. “Il a parié sur lui-même après un été de négociations au cours duquel nous avons fait quelques offres et dont une qui nous plaisait beaucoup, était juste, et lui et sa représentation l’ont dit, mais nous n’avons pas pu combler cet écart à la fin. Donc, il a parié sur lui-même et cela a payé pour lui.

“Nous resterons en communication et verrons où cela aboutira, mais il a mérité le droit d’être joueur autonome. Encore une fois, je suis heureux pour lui. Nous l’avons repêché ici, l’avons développé ici et c’est le genre de personne que nous avons. ” Je cherche. Alors, nous verrons ce qui se passe. “

Grier avait un sentiment similaire à l’égard des futurs joueurs de ligne offensive libres Connor Williams et Robert Hunt, ce dernier avec lesquels Grier a déclaré que les Dolphins avaient eu des conversations contractuelles au cours de la saison.

Hunt a déclaré aux médias locaux qu’il aimerait rester avec l’équipe qui l’a repêché au deuxième tour en 2020.

“Ces gars-là ont mérité le droit d’être joueurs autonomes”, a déclaré Grier. “Nous aimerions qu’ils soient ici. Ils veulent être ici. Donc, nous devrons voir ce qui se passe.”