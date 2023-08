Le directeur général des Colts, Chris Ballard, à propos de Jonathan Taylor : « Je n’abandonnerai pas cette relation »

Ben Arthur Journaliste de l’AFC Sud

Le directeur général des Colts, Chris Ballard, a une conversation avec chaque recrue qui rejoint l’équipe. Il leur dit qu’il y aura un moment où ils ne seront pas d’accord. C’est généralement une question d’argent.

« Ça va être difficile », a déclaré Ballard aux recrues. « Sache juste que cela ne change pas mon niveau d’attention à ton égard. »

C’était le message le plus important de Ballard à propos de la saga des contrats en cours avec Jonathan Taylor. Lors d’une conférence de presse de près d’une demi-heure mercredi, dominée par des questions sur le porteur de ballon vedette, Ballard a exprimé son engagement à réparer la relation avec Taylor.

C’est celui qui est cassé. Une situation qui a considérablement évolué au cours des deux derniers mois. Un gâchis qui s’est propagé sur les réseaux sociaux.

Au milieu de tout cela et de la réticence de l’équipe à entamer des négociations contractuelles – le propriétaire Jim Irsay a déclaré aux journalistes locaux qu’il ne le ferait pas avant l’expiration du contrat de recrue de Taylor après cette saison – Taylor a demandé un échange à la fin du mois de juillet.

« Je tiens profondément à Jonathan Taylor », a déclaré Ballard. « J’ai un grand respect pour Jonathan Taylor. … Je n’abandonnerai pas cette relation. Je ne le ferai pas. Je pense trop au jeune homme. Je pense trop à ce qu’il a donné à notre organisation et à quel point il a dur joué pour nous.

« Je ne vais pas rester ici et vous donner une image rose, comme si tout allait bien », a-t-il poursuivi. « C’est nul. C’est nul pour les Colts. Et ça craint pour nos fans. C’est vrai. C’est là où nous en sommes et nous devons y travailler, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour y parvenir. »

Ballard a confirmé que l’organisation avait donné à Taylor la permission de chercher un partenaire commercial, mais il n’a pas été traité avant les réductions finales de l’effectif. La date limite des échanges de la NFL est le 31 octobre. Pour l’instant, Taylor est sur la liste des physiquement incapables de performer, ce qui signifie qu’il doit rater au moins les quatre premiers matchs de la saison, en raison d’une blessure à la cheville. Selon Ballard, il est toujours légitime, malgré sa croissance. spéculation du contraire.

Lorsqu’on lui a demandé si Taylor comprenait à quel point il se souciait de lui, Ballard n’a pas eu de réponse, disant simplement qu’il y avait une « ligne fine » qu’il essayait de jongler entre le travail et le personnel.

Lorsqu’on lui a demandé si Taylor avait indiqué qu’il était prêt à continuer à jouer pour les Colts, Ballard n’a encore une fois pas eu de réponse directe, disant : « Nous allons continuer à y travailler. »

Mais le directeur général d’Indianapolis continuera de croire en cette relation alors qu’il n’y a aucune preuve que sa foi portera ses fruits.

« Les relations sont réparables », a souligné Ballard. « Ils sont réparables. Les gars deviennent émotifs et prennent position. Vous devez être capable de surmonter ces problèmes. Si jamais dans votre vie vous avez eu un bon ami et un conjoint, un membre de la famille avec lequel vous avez eu un désaccord, puis vous tracez une ligne dans le sable et dites que cette personne est hors de ma vie. Eh bien, non. Je veux dire, comment faites-vous cela ? Vous travaillez sur cela, et j’espère que vous en ressortirez mieux de l’autre côté grâce à cela.

« Dans notre pays, à l’heure actuelle, partout, vous ne pouvez pas être en désaccord », a-t-il poursuivi en s’exprimant de manière générale. « Vous ne pouvez pas. Parce que si vous n’êtes pas d’accord, vous avez totalement tort et vous tracez une ligne dans le sable et alors la relation est rompue. Par exemple, comment arrivez-vous à des solutions de cette façon ? Comment arrivez-vous à une solution ? Comment aller à la racine du problème et le résoudre ? »

L’état de la relation Colts-Taylor est peut-être mieux résumé par ce qui a été dit à la fin de la conférence de presse de Ballard, lorsqu’on lui a demandé comment l’état du marché des porteurs de ballon avait joué un rôle dans ce qu’il pensait être juste pour les deux. côtés.

Et il a adopté la même position qu’en janvier, après la saison 2022 des Colts : que les grands joueurs, quelle que soit leur position, méritent le meilleur prix.

« Le marché des porteurs de ballon est ce qu’il est », a-t-il déclaré, « mais les grands joueurs sont aussi ce qu’ils sont. »

Puis on lui a rappelé que Taylor est un grand joueur.

Alors pourquoi ne peut-il pas être payé ?

« Nous avons gagné quatre matchs l’an dernier », a répondu Ballard. « Nous avons gagné quatre matchs. »

Pourquoi le fait de sortir d’une mauvaise saison est-il un obstacle pour payer un joueur que vous jugez génial ?

Cela ressemble à un manque de respect. Et les relations solides, comme Ballard le souhaite, sont fondées sur le respect.

« Je ne vais pas rester ici et dire que j’ai la réponse magique », a déclaré Ballard. « Non. C’est complexe, et c’est juste quelque chose sur lequel nous devons travailler et trouver une réponse. »

