Le directeur général des Browns s’attend à ce que Nick Chubb revienne mais veut également que Joe Flacco revienne

BEREA, Ohio — Le directeur général des Cleveland Browns, Andrew Berry, a déclaré qu’il s’attend à ce que le porteur de ballon Nick Chubb soit sur la liste la saison prochaine et qu’il « adorerait absolument » que le quart-arrière Joe Flacco revienne également.

“Je veux ramener tous nos bons joueurs”, a déclaré Berry lundi, “mais il y a des contraintes.”

Le directeur général des Cleveland Browns, Andrew Berry, a déclaré que l’équipe s’attend à ce que Nick Chubb revienne de deux opérations au genou après une blessure de la semaine 2. Berry a également ajouté qu’il aimerait également que le quart-arrière Joe Flacco revienne. Photo de Justin K.Aller/Getty Images

Flacco, 39 ans, a signé avec Cleveland le 20 novembre après la blessure à l’épaule droite du quart-arrière Deshaun Watson qui a mis fin à la saison. Quatrième quart-arrière titulaire pour les Browns au cours de la saison, Flacco a propulsé Cleveland à une séquence de quatre victoires consécutives et à la cinquième place des séries éliminatoires de l’AFC. Les Browns ont perdu contre les Texans de Houston au premier tour 45-14.

Flacco sera de nouveau agent libre, et les Browns comptent sur Watson pour être autorisé ce printemps à subir une opération à l’épaule de lanceur. Mais Berry n’exclurait pas la possibilité de signer à nouveau Flacco pour soutenir Watson.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

“Joe, il a joué au football gagnant pour nous”, a déclaré Berry. “Il a fait un excellent travail en arrivant et en jouant vraiment à un niveau élevé. … Je crois que le quart-arrière suppléant figure vraiment parmi les 30 premiers de la liste.”

Berry, cependant, a également comparé la situation de Flacco à celle du quart-arrière Jacoby Brissett l’année dernière. Brissett a débuté 11 matchs pour Cleveland en 2022 tandis que Watson a été suspendu pour avoir enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL après que plus de deux douzaines de femmes l’ont accusé d’avoir commis une agression sexuelle et une conduite inappropriée lors de séances de massage. Avec Watson de retour au sommet de la carte des profondeurs, Brissett a finalement quitté Cleveland et a signé avec les commandants de Washington.

Les Browns comptent également sur le retour de la recrue Dorian Thompson-Robinson. Le choix de cinquième ronde a débuté trois matchs cette saison alors que Watson était blessé.

“[Flacco] “C’est un bon quart-arrière”, a déclaré Berry. “Mais cela dépend vraiment… de la disponibilité et du coût.”

Berry a également félicité Chubb, qui a subi une blessure au genou gauche mettant fin à la saison lors de la deuxième semaine contre les Steelers de Pittsburgh. Chubb a subi deux interventions chirurgicales, la première pour réparer la capsule médiale, le ménisque et le LCM fin septembre, et la seconde en novembre pour réparer le LCA. Le genou blessé était le même que celui que Chubb avait reconstruit après avoir déchiré son MCL, PCL et LCL alors qu’il était en Géorgie en 2015.

Chubb, qui a accumulé 6 511 verges et 48 touchés en six saisons avec les Browns, n’a pas non plus d’argent garanti sur la prolongation qu’il a signée en 2021. Mais Berry a déclaré que le plan est que Chubb rejoue pour les Browns en 2024.

“Personne dans l’organisation, personne ne veut voir ce portage à Pittsburgh être la dernière fois qu’il porte le ballon pour les Browns de Cleveland”, a déclaré Berry. “Il y a évidemment des choses sur lesquelles nous devrons travailler, mais [moving on from Chubb] ce ne serait pas notre intention.”