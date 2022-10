Le directeur général des Bears de Chicago, Ryan Poles, pense que le QB Justin Fields “a montré des flashs” – Shaw Local

FOXBOROUGH, Mass. – Quelques heures avant le coup d’envoi entre les Bears et les Patriots sur “Monday Night Football”, le directeur général des Bears, Ryan Poles, a tenu une courte séance de questions-réponses avec des membres des médias au Gillette Stadium dans le Massachusetts. Polonais a renforcé sa conviction que sa jeune équipe de football va dans la bonne direction.

Les Polonais pensent que le quart-arrière Justin Fields a montré des “éclairs” de potentiel. Poles veut voir plus de cela de Fields.

«Il a montré les éclairs de la sortie du ballon à temps, en étant précis, certains des tirs profonds – comme même celui de [receiver Dante] Pettis était incroyable », a déclaré Poles. “Donc, continuer à faire ces choses, c’est ce que nous recherchons.”

Interrogé sur ce qu’il doit voir de Fields pour aller de l’avant alors qu’il évalue l’avenir du QB, Poles a déclaré qu’il souhaitait voir Fields exécuter ce qu’on lui demandait de faire.

“La belle chose à propos du football, c’est qu’il dépend de tout le monde”, a déclaré Poles. “Dans l’ensemble, nous devons nous améliorer, et je pense que nous verrons les statistiques de chacun s’améliorer, puis nous commencerons à monter.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait en avoir fait assez pour mettre du talent autour de Fields cette saison, Polonais a répondu “oui”. Il a déclaré que le front office continuerait de “réduire” les besoins de l’équipe à l’avenir.

Il y a eu des critiques selon lesquelles les Bears n’ont pas recruté suffisamment de talent au receveur large et n’ont pas fait assez pour aborder la ligne offensive pendant l’intersaison. Aucun plaqueur offensif de départ actuel n’a une saison complète de départs à son actif. Le receveur Darnell Mooney est le seul receveur de passes – que ce soit au poste de receveur, porteur de ballon ou ailier serré – avec plus de 10 attrapés au cours des six premiers matchs.

“Tout ce que nous allons faire ou faire est de maintenir le succès sur une longue période”, a déclaré Poles. “Dans ce cadre, je pense que nous pouvons encore évaluer nos joueurs – du quart-arrière aux gars en défense et à toutes les positions.”

Les Polonais ont également réitéré leur soutien à l’entraîneur-chef de première année Matt Eberflus et au coordinateur offensif de première année Luke Getsy.

Les Polonais et son équipe pourraient être occupés la semaine prochaine à l’approche de la date limite des échanges du 1er novembre. Interrogé spécifiquement sur le porteur de ballon David Montgomery, il a déclaré que le contrat de Montgomery – qui se termine après cette saison – n’affectera pas si l’équipe cherche à le déplacer. Les Polonais ont noté que Montgomery est “l’un de mes joueurs préférés de l’équipe”.

Il ne dirait pas si les Bears seront à la recherche d’un receveur large ou s’ils pourraient chercher à déplacer un vétéran comme le passeur Robert Quinn.

«Nous allons toujours être actifs pour savoir s’il s’agit de passer des appels téléphoniques ou de décrocher le téléphone et de voir si c’est quelque chose qui peut améliorer notre équipe et cela a du sens pour nous. … C’est un succès durable pour une longue période de temps. Ce n’est pas la solution courte tout le temps.