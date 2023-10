Le directeur général de Warner Bros. Discovery, France, Pierre Branco, va quitter – The Hollywood Reporter

Pierre Branco quittera Warner Bros. Discovery où il occupait le poste de vice-président exécutif, directeur général pour la France, le Benelux et l’Afrique.

Gerhard Zeiler, président international du conglomérat, a dévoilé la nouvelle mardi dans une note adressée au personnel.

Branco a rejoint Turner en 2006 et a occupé plusieurs postes clés dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), notamment à la tête des activités TV et numérique de Turner en France, au Royaume-Uni, en Europe du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique, où il a lancé de nouvelles marques clés. , notamment Toonami et Warner TV, qui ont élargi la présence de l’entreprise sur ces marchés. Il a ensuite dirigé l’unité d’affiliation et de vente de publicités dans la région EMEA et était responsable des contrats de distribution en gros lors du lancement de HBO Max dans la région. Plus récemment, de retour en France en tant que directeur général, il « a contribué à la croissance de notre activité studio et au succès de notre sélection de salles avec des films locaux comme Simone, l’incroyable succès du long métrage sur Simone Veil », a écrit Zeiler dans son mémo. « Plus tôt cette année, il a joué un rôle clé dans le lancement du Warner Pass sur la plateforme Prime Video d’Amazon. »

Zeiler a souligné : « Il est un exemple rare de leader qui combine des compétences commerciales exceptionnelles avec un état d’esprit véritablement créatif. Sa concentration sur les nécessités d’aujourd’hui et la connaissance des besoins de demain signifie qu’il n’a jamais perdu de vue la vision à long terme de notre entreprise. Le style de leadership inclusif de Pierre lui a valu le respect de tous les employés qui ont travaillé au sein de son équipe. Il ne fait aucun doute qu’il nous manquera en tant que leader, mais aussi en tant que grand être humain.

Le président international de WBD a également noté que Branco avait accepté de rester dans l’entreprise jusqu’à ce que sa nouvelle structure internationale soit finalisée.

« Mes 17 années chez WBD ont été marquées par une immense fierté et satisfaction, m’offrant le privilège de travailler sur les meilleures marques et contenus du secteur, de collaborer avec d’incroyables collègues et partenaires à travers le monde et de diriger les équipes les plus passionnées et engagées de Paris. et Londres sur des marchés très divers », a déclaré Branco. « Comme nous le savons, le secteur a considérablement évolué au cours de cette période et j’ai aimé profiter des opportunités commerciales et créatives que cela m’a offertes au fil des années, en lançant de nouvelles chaînes de télévision payantes comme Toonami ou Warner TV, en créant un nouveau service avec le Warner Pass sur Prime Video d’Amazon, diffusant des succès mondiaux comme Barbie ou (a) un phénomène français commeSimone et la constitution d’une solide gamme de films de cinéma locaux et de séries originales à diffuser en streaming. Le moment semble venu de passer à un nouveau chapitre, et je suis enthousiasmé par les nouveaux défis et les nouvelles aventures à venir.