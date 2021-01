Le directeur général de Rochdale (troisième niveau) de la Ligue 1, David Bottomley, a déclaré que la Ligue anglaise de football serait obligée d’arrêter temporairement les matches en raison d’une forte augmentation COVID-19[feminine cas.

Plusieurs épidémies ont conduit à l’annulation de plus de 50 matches cette saison et Bottomley pense que l’EFL – qui régit les trois divisions en dessous de la Premier League – doit prendre des mesures.

Un total de 34 matches de Ligue 1 ont été annulés jusqu’à présent, y compris les deux matches précédents de Rochdale.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un nouveau ressortissant COVID-19[feminine lock-out lundi, mais le sport d’élite sera autorisé à se poursuivre en Angleterre.

« Sûrement juste pendant un mois jusqu’à ce que le vaccin commence à être déployé, nous pourrions faire une pause », a déclaré Bottomley à la BBC.

«(Suspendre la ligue) est inévitable. Les hôpitaux du Royaume-Uni se font dire qu’ils doivent faire face à une augmentation massive des cas, alors qui sommes-nous dans le football pour essayer d’ajouter à cette situation?

«Ma crainte, comme celle d’un certain nombre d’autres directeurs généraux de League One… est qu’il y aura tellement de joueurs testés positifs que nous devrons presque suspendre la saison. La vie humaine est bien plus importante que le fait de jouer des matchs.

Le Royaume-Uni a eu plus de 2,71 millions de confirmés COVID-19[feminine cas et enregistré plus de 75 000 décès.