Le directeur général de Pfizer est testé positif au COVID-19 pour la deuxième fois en deux mois | Nouvelles du monde

Le directeur général de Pfizer a été testé positif au COVID-19 pour la deuxième fois en deux mois.

Albert Bourla, le chef de la société qui a créé l’un des vaccins contre les coronavirus les plus utilisés, a déclaré qu’il “se sentait bien et sans symptômes”.

M. Bourla, 60 ans, a contacté COVID en août et avait commencé un traitement antiviral oral COVID-19 de la société, Paxlovid.

Paxlovid est un médicament antiviral utilisé pour traiter les personnes à haut risque, comme les patients âgés.

M. Bourla a reçu quatre doses du vaccin que son entreprise a développé aux côtés de son partenaire allemand BioNTech – mais a déclaré qu’il avait raté l’obtention du nouveau rappel bivalent en raison de la contraction de la maladie ces derniers mois.

“Je n’ai pas encore eu le nouveau rappel bivalent, car je suivais les directives du CDC pour attendre trois mois depuis mon précédent cas de COVID qui était de retour à la mi-août”, a ajouté M. Bourla.

Développés par Moderna et l’équipe de Pfizer et BioNTech, les nouveaux plans dits bivalents visent à s’attaquer aux sous-variantes BA.5 et BA.4 Omicron, qui représentent respectivement 84,8% et 1,8% de toutes les variantes en circulation aux États-Unis. États, sur la base des dernières données.

Abonnez-vous au podcast Quotidien surPodcast Apple, Podcast Google, Spotify, Haut-parleur

En août, la FDA a autorisé les injections de rappel mises à jour de Pfizer et Moderna qui ciblent les sous-variantes dominantes BA.4 et BA.5 Omicron.

Une agence fédérale américaine de la santé a déclaré cette semaine que plus de 25 millions de doses des nouveaux rappels avaient été envoyées. Il s’agit principalement du vaccin Pfizer/BioNTech alors que la production du vaccin Moderna s’accélère.