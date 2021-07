Le directeur général de Motherwell, Alan Burrows, sur le programme Well In qui place la communauté au cœur du club | Actualités footballistiques

Lorsque Motherwell accueillera Hibernian dimanche, il y aura environ 6 500 supporters à l’intérieur de Fir Park, la plus grande foule depuis avant la pandémie. Parmi eux, nombreux seront ceux qui profiteront d’abonnements gratuits grâce à la générosité de leurs camarades supporters.

Motherwell a lancé le programme Well In cet été dans le but de donner aux familles sans emploi et à faible revenu la possibilité d’aller à des jeux. La réponse a été écrasante avec 70 000 £ collectés grâce aux dons des fans – un chiffre désormais égalé par le club.

L’espoir est que jusqu’à 1 000 supporters supplémentaires pourraient être à l’intérieur du terrain à Motherwell pour chaque match cette saison, payés avec l’aide de la communauté. Pour le directeur général Alan Burrows, c’est un témoignage du sentiment d’unité au sein de la ville.

« J’ai été ravi de la réponse mais je dois dire que je n’en suis pas surpris », a déclaré Burrows. Sports aériens. « Nos supporters à Motherwell ne sont pas nombreux mais ils sont extrêmement fidèles au club, ils sont protecteurs et solidaires.

« Dans une région où, malheureusement, le chômage est élevé, historiquement et plus récemment à travers la pandémie, cela me fait grand cœur que les gens veuillent toujours s’entraider et soient prêts à le faire par l’intermédiaire du club de football.

« Le résultat de cette générosité est que les familles qui ne seraient pas venues à Fir Park peuvent désormais venir un samedi sur deux et avoir cette libération et ce plaisir, cette unité communautaire que nous recherchons vraiment au club. »

Image:

Alan Burrows pense que Motherwell a une responsabilité envers la communauté



Motherwell appartient à des fans – géré par des fans aussi étant donné que Burrows lui-même en était un bien avant de prendre ce travail. C’est la quintessence de ce que devrait être un club communautaire. Ce n’est pas juste une autre entreprise. « Il nous incombe vraiment d’influencer la vie des gens », dit-il.

« La nature même d’un club appartenant à des fans signifie que les fans sont, espérons-le, engagés avec le club. Nous avons essayé de placer les supporters au cœur de chaque décision que nous prenons. Nous essayons d’agir de manière responsable en tant que club et entreprise dans ce que est une zone très défavorisée.

« Ça a commencé par se demander quel type de club on voulait être. Qu’est-ce qui était important ? Ecoutez, gagner des matchs va de soi. Mais si vous êtes un club dans un domaine comme celui-ci, à mes yeux, il y a presque une responsabilité à utiliser la plate-forme pour de bon. »

Ce geste particulier est important. D’autres sont plus petits mais résonnent au sein de la communauté. Juste avant Noël, une famille de détenteurs d’abonnements a subi un incendie dans une maison. Le club était là pour aider, fournissant une somme importante à cinq chiffres pour les remettre sur pied.

Lorsque le conseil avait du mal à financer les lumières de Noël, Motherwell est intervenu. Fir Park a une clinique pop-up pour le centre de vaccination, ainsi qu’un café sur la démence. Il y a des colis alimentaires et des appels téléphoniques pour les personnes âgées. Des petites histoires qui peuvent faire une grande différence.

Image:

Les partisans de Motherwell ont collecté 70 000 £ grâce au programme Well In



De nombreux clubs font ce travail, tranquillement et sans chichi. Peu de gens auront les manches de maillot de leur équipe parrainées par la hotline de prévention du suicide tout au long de la saison 2021/22, une reconnaissance du fait que le suicide est l’une des principales causes de décès chez les jeunes en Écosse.

« Nous sommes absolument conscients des problèmes de santé mentale vraiment difficiles en ce moment », a déclaré Burrows. « Une grande responsabilité pour ce club de football est de faire la lumière sur cela et nous avons été bruyants à ce sujet. Nous essayons d’utiliser la plate-forme dont nous disposons pour aider les gens. »

C’était peut-être différent. Le succès de Motherwell sur le terrain a contribué à faciliter leur approche en dehors. Une troisième place lors de la saison 2019/20 a apporté au football européen et des revenus supplémentaires. La vente record du club de David Turnbull l’été dernier a également aidé.

« Nous sommes entrés dans la pandémie dans un bon endroit à cause de cela. Si ces choses ne s’étaient pas produites, nous aurions dû aller voir les supporters et leur expliquer que nous avions besoin de leur aide. Mais je crois sincèrement que lorsque vous vous occupez des supporters, les supporters s’occupera de vous. »

















0:56



La nouvelle signature de Motherwell, Kevin Van Veen, se dit prête à avoir un impact



L’espoir à Motherwell est que ce lien étroit pourrait avoir des conséquences de grande envergure, créant une nouvelle génération de fans – et cela signifie la durabilité pour le club. « De notre point de vue, il s’agit également d’impliquer les gens et de développer la base de supporters. »

Le programme WELLevate pourrait faire une réelle différence. Il fut un temps où les jeunes fans étaient aidés sur les tourniquets. Motherwell veut reproduire cela. « Ils ne peuvent pas le faire maintenant pour des raisons de santé et de sécurité, mais ils peuvent venir gratuitement avec un adulte payant. »

Cette saison, bien sûr, ils ne seront pas seuls dans ce cas. Chaque fan qui a acheté un abonnement la saison dernière en aura un gratuit cette fois-ci. « C’était la bonne chose à faire. Nous avons fait cette promesse au début de la pandémie. Il était important de tenir cette promesse. »

Alors que les foules reviennent à la suite de la pandémie, certains clubs de cette ère de Super Leagues proposées ont risqué d’effilocher les liens qui lient, des liens que Burrows décrit comme « précieux et à nourrir et à protéger ». Chez Motherwell, il semble que cela n’ait pas été oublié.

« J’étais autrefois un supporter dans les tribunes. Je n’ai pas fait ça depuis 15 ans parce que je suis impliqué dans le club depuis si longtemps. Mais quand le coup de sifflet retentit, demandez à quiconque est assis à côté de moi, je repasse en mode fan, Je ne peux pas m’en empêcher.

« C’est une équipe que je ne veux jamais perdre. Je vis et respire le club. Mais en même temps, je ne veux pas passer pour un fanboy fou. Je dois prendre des décisions professionnelles. Mais avoir quelqu’un qui comprend que les supporters n’est probablement pas une mauvaise chose. »

Dimanche à Fir Park, il espère ressentir à nouveau cette connexion.

« Avec des fans à l’extérieur, avec un nombre accru, une vraie peau dans le jeu, en direct Sports aériens, il a à nouveau cette sensation de gros gibier. Les papillons vont rentrer dans l’estomac, cette tension nerveuse à nouveau. J’attends avec impatience le football écossais brut de dimanche à son meilleur.

« Cela ressemblera à un retour à la normalité. »

La normalité, peut-être. Mais le message ici est qu’il se passe quelque chose de spécial à Motherwell.

Regardez Motherwell contre Hibernian en direct sur Sky Sports Football à partir de 16h ce dimanche (coup d’envoi à 16h30)