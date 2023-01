Le directeur général de la Welsh Rugby Union démissionne après des allégations de discrimination | Actualités du rugby à XV

Dernières nouvelles

Steve Phillips a démissionné de son poste de directeur général de la Welsh Rugby Union (WRU) après que des accusations de misogynie, de sexisme, de racisme et d’homophobie ont été portées contre l’instance dirigeante.

Le directeur permanent Nigel Walker prendra la relève en tant que PDG par intérim avec effet immédiat.

“C’est avec énormément de regret que j’ai décidé de donner ma démission”, a déclaré Phillips.

“J’ai toujours eu les meilleurs intérêts du rugby gallois au cœur de chacune de mes actions et pensées, mais je suis arrivé à la conclusion qu’il est maintenant temps pour quelqu’un d’autre de montrer la voie.

“Je dis déjà publiquement à quel point je regrette énormément les sentiments et les émotions exprimés récemment par d’anciens membres du personnel.”

