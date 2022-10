Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney, en faveur d’une plus petite Premiership au milieu de la crise financière du rugby | Actualités du rugby à XV

Le chef de la RFU, Bill Sweeney, a soutenu l’idée d’une Premiership à 10 équipes au milieu de la crise financière du rugby

Le directeur général de la Rugby Football Union, Bill Sweeney, est favorable à une Premiership allégée à la suite des implosions financières de Wasps et Worcester et déclare que son organisation ne peut pas “renflouer” les clubs en manque d’argent.

Les guêpes semblent prêtes à entrer dans l’administration après avoir été suspendues de l’élite et font maintenant face à une relégation au championnat, tandis que Worcester a déjà été liquidée.

Sweeney estime qu’un haut vol rationalisé a un sens commercial et sportif, bien qu’il affirme qu’il est peu probable que des changements entrent en vigueur avant la saison 2024-2025.

Lorsqu’on lui a demandé si une première division à 10 équipes était une option, Sweeney a déclaré: “Je la considère comme viable pour un certain nombre de raisons, et nous disons depuis un certain temps maintenant que moins c’est plus.

“Je ne sais pas si 10 est le nombre absolu, mais c’est celui qui est utilisé maintenant et il y a clairement un avantage financier pour moins d’équipes dans cette ligue.

Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, décrit l'administration des Wasps comme "extrêmement inquiétante" et affirme que les plafonds salariaux élevés pourraient être une raison des problèmes financiers de nombreux clubs.

“Nous disons depuis longtemps que moins c’est plus. (Les clubs) n’aimaient pas cette approche il y a quelques années, principalement en raison de la perte de revenus de la journée.

“Mais je pense que maintenant, avec les problèmes de bien-être des joueurs sur le nombre de matchs que vous pouvez jouer, une ligue plus serrée et plus condensée a plus de sens.

“L’une des choses qui nous a retenus en Angleterre est le chevauchement entre le jeu international et le jeu de club, donc une réduction de la taille de PRL (Premiership Rugby Limited) nous aidera avec cela.

“Nous pensons que la réduction de ce chevauchement entre le club et le pays est un élément fondamental de l’amélioration du récit et du produit autour du jeu de club, ce qui, espérons-le, stimulera ensuite la croissance des revenus du jour de match, de la valeur de diffusion, etc.

“Les supporters veulent voir leurs joueurs de renom jouer pour leurs clubs, et les supporters anglais veulent voir des joueurs anglais capables de donner le meilleur d’eux-mêmes. Par conséquent, déconfronter ce calendrier international est une considération clé pour nous.”

Sweeney a ajouté: “Ce qu’il faut, c’est générer plus de revenus localement et nous pensons que plus d’équipes dans le championnat et potentiellement moins d’équipes dans la Premiership pourraient aider à créer cela. Pour grandir, nous avons besoin d’un deuxième niveau durable interagissant avec la Premiership.

Joe Batley de Worcester discute de sa situation et de celle du club après que les Warriors ont reçu une pétition de liquidation en raison d'une facture d'impôt impayée de 6 millions de livres sterling et, par conséquent, a vu les contrats des joueurs immédiatement résiliés.

“Malheureusement, de nombreux clubs professionnels de Premiership et de Championship sont déficitaires et dépendent depuis longtemps des propriétaires qui financent leurs pertes, ce qui n’est clairement pas durable.

“Nous savons que les pertes consolidées pour PRL dépassaient 40 millions de livres sterling en 2017 et 50 millions de livres sterling en 2018. Les clubs PRL perdaient entre quatre et cinq millions par an avant Covid et Covid a exacerbé cela. Après Covid, cet environnement économique très difficile a ajouté une pression supplémentaire.

“Certains clubs ont peut-être eu des modèles commerciaux légèrement plus précaires que d’autres et je pense que nous en voyons le résultat en ce moment.

“Nous savons depuis un certain temps qu’il s’agit d’un sport qui vit bien au-dessus de ses moyens et qui dépend de l’engagement et de l’investissement de riches bienfaiteurs.

Avec l'administration de Wasps qui se rapproche de plus en plus, les joueurs masculins ont été encouragés à trouver des mouvements de prêt, car il n'y a "rien pour s'entraîner".

“Une solution n’est pas les pertes de financement de la RFU. Ce sont des entreprises individuelles avec leurs propres conseils d’administration. Ils sont responsables de leurs propres finances et du contrôle des coûts et nous ne pouvons pas simplement intervenir et les renflouer d’un point de vue financier.

“Sous le modèle français d’une plus grande transparence financière, nous aurions été au courant d’une situation comme Worcester ou Wasps avant le début de la saison.

“Ensuite, c’est à nous de dire” écoutez, nous pensons que vous êtes dans une position précaire et nous sommes là pour vous protéger “.

“En France, ils imposeront un plafond salarial réduit à un seul club, nous avons donc besoin d’une plus grande gouvernance et d’un contrôle réglementaire vous permettant d’apporter des changements.

“Nous pensons qu’il existe maintenant une opportunité de travailler ensemble afin que nous puissions tous en bénéficier et aboutir à une structure et une ligue qui permettent aux clubs d’atteindre le seuil de rentabilité et de continuer à attirer de nouveaux investissements dans le jeu.”