Le directeur général de la Formule 1 affirme que le sport ne bâillonnera aucun pilote

La Formule 1 ne bâillonnera jamais personne, a déclaré le directeur général Stefano Domenicali en réponse à une controverse de pré-saison entre la FIA au pouvoir et les pilotes au sujet de déclarations “politiques” et de la liberté d’expression.

L’Italien, qui représente les détenteurs de droits commerciaux basés aux États-Unis Liberty Media, a déclaré au journal Guardian qu’il s’attendait également à ce que l’instance dirigeante du sport basée à Paris clarifie sa position.

La FIA a mis à jour son Code sportif international en décembre dernier avec une clause exigeant une autorisation écrite préalable des pilotes pour faire ou afficher des “déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels” lors des courses.

Cette décision a été condamnée par des groupes de défense des droits et critiquée par des conducteurs, qui ont fait part de leur mécontentement et de leur incertitude.

“La F1 ne bâillonnera jamais personne”, a déclaré Domenicali.

«Tout le monde veut parler, alors avoir la plate-forme pour dire ce qu’il veut de la bonne manière, mieux c’est. Nous avons une énorme opportunité en raison de la position de notre sport qui est de plus en plus mondial, multiculturel et multi-valorisé.

“Nous parlons de 20 pilotes, 10 équipes et de nombreux sponsors, ils ont des idées différentes, des points de vue différents. Je ne peux pas dire qu’on a raison, on a tort, mais il est juste, si nécessaire, de leur donner une plate-forme pour discuter de leurs opinions de manière ouverte.

«Nous ne changerons pas cette approche en tant que sport. Cela devrait être la ligne de conduite de notre sport, donner à chacun la possibilité de s’exprimer de la bonne manière, non pas avec des tons agressifs ou offensants mais avec respect.”

La FIA, dont le président est Mohammed Ben Sulayem des Émirats arabes unis, a déclaré en décembre que la mise à jour était “conforme à la neutralité politique du sport” telle qu’elle est inscrite dans le code d’éthique du Comité international olympique (CIO).

La FIA a obtenu le statut de reconnaissance complète par le CIO en 2013.

“Je pense que la FIA clarifiera ce qui a été dit, en termes de respect de certains endroits où vous ne pouvez pas le faire”, a déclaré Domenicali.

“Je suis sûr que la FIA partagera le même point de vue que la F1, mais ils font partie d’une fédération olympique, il y a donc des protocoles auxquels ils doivent se conformer.”

