Le directeur général de Feyenoord, Dennis te Kloese, a rejeté Tottenham et s’attend à ce que l’entraîneur Arne Slot reste

Le directeur général de Feyenoord, Dennis te Kloese, a déclaré qu’il resterait au club de Rotterdam après avoir rejeté une approche de Tottenham et il est convaincu que les champions néerlandais peuvent également conserver l’entraîneur très demandé Arne Slot.

Les Spurs sont à la recherche d’un nouveau directeur sportif après que Fabio Paratici a quitté le club le mois dernier et remplir ce rôle est considéré comme la clé de leur recherche d’un nouveau manager après le départ d’Antonio Conte en mars.

Te Kloese a déclaré à l’émission matinale « Goedemorgen Eredivisie » d’ESPN Pays-Bas qu’il avait rejeté une offre des Spurs et souhaitait continuer à travailler à Rotterdam.

« Ce n’est pas une option pour le moment », a déclaré Te Kloese à l’émission matinale Goedemorgen Eredivisie d’ESPN Pays-Bas. « J’ai dit » non « et je n’ai pas non plus d’intérêt. J’ai fait le choix de travailler pour Feyenoord et c’est toujours un grand honneur.

« Nous avons fait de très bons pas l’année dernière et ensuite dire: » Écoutons ce que je peux faire pour les autres clubs « n’est pas une option pour moi. Je veux être très clair: cela n’arrivera pas. »

Feyenoord a remporté le titre d’Eredivisie le week-end dernier, leur premier depuis 2017, avec une victoire sur Go Ahead Eagles.

Cela a déclenché d’énormes célébrations à Rotterdam et l’entraîneur Slot a été fortement lié à un passage en Premier League cet été, avec Tottenham parmi les clubs censés regarder le joueur de 44 ans.

« Il a toujours un contrat de deux ans », a déclaré Te Kloese. « Cela a déjà été dit et nous n’avons été approchés par aucun club.

« C’est à Arne de dire quelque chose à ce sujet [his future]. Mais pour nous, il n’y a pas d’ambiguïté à ce sujet. Nous supposons qu’il restera l’entraîneur de Feyenoord.

« Il a un contrat de deux ans de plus et cet été, il n’y a pas de clause de libération dans son contrat, donc nous pouvons dire non si nous le voulons. Et nous avons aussi une assez bonne histoire ici. Ligue des champions l’année prochaine, beaucoup de nouveaux Les joueurs ont été signés l’été dernier et ils se sont avérés de très bons joueurs dans cette équipe et leurs contrats durent également pendant de nombreuses années à venir. Nous avons donc quelque chose à espérer. »