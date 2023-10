Le directeur général adjoint des Flames, Chris Snow, décède des suites de la SLA

Chris Snow, vice-président des données et de l’analyse et directeur général adjoint des Flames de Calgary, est décédé des suites de complications liées à la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Snow, 42 ans, a reçu un diagnostic de SLA en 2019, une maladie progressive du système nerveux affectant les cellules du cerveau et la moelle épinière et entraînant une perte de contrôle musculaire.

L’épouse de Chris, Kelsie, a confirmé la mort de Snow samedi.

Aujourd’hui, nous avons serré Chris dans nos bras pour la dernière fois et lui avons dit au revoir alors qu’il allait offrir la vie à quatre personnes en faisant don de ses reins, de son foie et de ses poumons. Nous sommes profondément brisés et profondément fiers. Dans la vie comme dans la mort, Chris n’a jamais cessé de donner. Nous avançons avec sa lumière qui nous guide. pic.twitter.com/hqquCUGBBW —@kelsieswrites

Le père de Snow, ses deux oncles et un cousin sont également morts de ce qu’on appelle également la maladie de Lou Gehrig.

Gehrig, un Yankee de New York, en fut diagnostiqué à l’âge de 36 ans et mourut en 1941.

L’épouse de Snow, Kelsie, a raconté de manière poignante le parcours de leur famille avec la maladie de Chris via son podcast « Désolé, je suis triste », son blog et ses comptes de réseaux sociaux.

Le couple s’est rencontré alors qu’ils étaient tous deux rédacteurs sportifs pour le Boston Globe dans la ville natale de Chris. Ils se sont mariés en 2007 et ont deux enfants, Cohen et Willa.

Chris était un écrivain de baseball lorsque le Wild du Minnesota de la LNH l’a embauché comme directeur des opérations hockey en 2006.

Lorsque le Wild a apporté des changements organisationnels, les Flames ont embauché Chris en 2011 en tant que directeur de l’analyse du hockey. Il a été promu directeur général adjoint en 2019 et a travaillé principalement dans l’analyse de données et de vidéos.

Chris a continué à travailler pour les Flames après son diagnostic. Il a participé à des essais cliniques impliquant une injection dans la colonne vertébrale toutes les quatre semaines et a vécu bien au-delà du pronostic de 12 mois qui lui avait été donné.

« Pas une seule fois on ne l’a vu s’apitoyer sur son sort pour ce qu’il traversait », a déclaré l’entraîneur-chef des Flames, Ryan Huska.

« Il a continué à faire son travail au mieux de ses capacités chaque jour. »

Fort enneigé

La Fondation des Flames de Calgary a recueilli près de 600 000 $ pour la recherche sur la SLA dans le cadre de la campagne « Snowy Strong ».

Chris, Kelsie et Cohen ont obtenu leur citoyenneté canadienne en 2022. Willa est née à Calgary.

Les Flames ont promu Chris au poste de vice-président des données et de l’analyse en mai.

REGARDER | Le directeur général des Flames, Craig Conroy, réagit à l’annonce de la lésion cérébrale de Chris Snow :

Le directeur général des Flames réagit à l’annonce de la lésion cérébrale de Chris Snow Le directeur général des Flames de Calgary, Craig Conroy, a eu une réaction émue lors d’une conférence de presse mercredi en parlant de la lésion cérébrale « catastrophique » subie par le directeur général adjoint Chris Snow.

Il a écrit dans un message sur Twitter en juin : « Je suis peut-être diminué, mais je ne suis pas malade et je ne suis pas dissuadé. J’entre en cinquième année. Comme on dit dans notre famille : improviser et surmonter. »

La SLA a affaibli ses muscles et a entravé sa capacité à parler et à manger.

Kelsie a écrit dans un article sur les réseaux sociaux le 27 septembre que son mari ne répondait plus et avait subi un arrêt cardiaque la veille.

Il avait subi une lésion cérébrale due au manque d’oxygène et ne s’en remettrait pas, a-t-elle écrit. Ses organes ont été donnés.

« Dans sa vie, Chris a offert son corps à un essai clinique pour aider les autres. Dans sa mort, il fera de même », a écrit sa femme. « Nous sommes tellement fiers de lui. »

Selon ALS Canada, environ 3 000 Canadiens vivent avec la SLA et environ 1 000 en meurent chaque année.

« Un véritable exemple de force, de courage, de courage et de compassion »

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a qualifié Snow d’« homme remarquable dont la lutte courageuse et acharnée contre la SLA a été une source d’inspiration pour tant de personnes ».

« Étudiant innovateur de notre jeu avec une expertise en analyse de données, Chris a supervisé la création et le développement du département d’analyse des Flames et a exercé une influence sur toutes les facettes de la prise de décision concernant les opérations de hockey du club », a déclaré Bettman. « Mais avant tout, il était le mari bien-aimé de Kelsie, un père dévoué de Cohen et Willa et un ami de tous les joueurs de hockey assez chanceux de l’avoir rencontré. La volonté des Snow de partager les épreuves et les triomphes de la longue vie de Chris Le parcours de la SLA a inspiré de nombreuses personnes et a profondément accru la prise de conscience de la nécessité de trouver un remède à cette maladie débilitante. »

Déclaration du commissaire de la @NHL Gary Bettman concernant le décès de Chris Snow : https://t.co/PMQ1ugR1gq pic.twitter.com/RBFxkdhYJL —@PR_NHL

Le directeur général de Toronto, Brad Treliving, qui a travaillé avec Snow à Calgary, s’est dit dévasté par la nouvelle concernant son ami et collègue.

« ‘Snowy’ était un véritable exemple de force, de courage, de courage et de compassion », a déclaré Treliving. « C’était un ami très cher qui a profondément marqué nos vies… Chris nous a tous inspirés alors qu’il affrontait de front son combat acharné contre la SLA, refusant de se laisser définir ou de faire dérailler son esprit. »