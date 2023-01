Le directeur général adjoint des Bears de Chicago, Ian Cunningham, décroche presque le poste de directeur général des Titans – Shaw Local

LAKE FOREST – L’espoir était que Ian Cunningham pourrait un jour être directeur général de la NFL. Le directeur général des Bears, Ryan Poles, ne s’attendait tout simplement pas à ce que cela se produise pour son meilleur assistant après seulement 12 mois de travail.

Le directeur général adjoint des Bears, Ian Cunningham, a failli décrocher le poste vacant de directeur général des Titans du Tennessee cette semaine. Il semble cependant que Cunningham restera avec les Bears pour une autre saison.

Les Titans ont embauché mardi le directeur du personnel professionnel des 49ers, Ran Carthon, mais Cunningham aurait été l’un des trois finalistes avec Carthon et le directeur général par intérim des Titans, Ryan Cowden, selon le réseau NFL.

Les #Titans terminent leur première série d’entretiens avec GM et passent à la suivante. Parmi ceux qui ont marqué des deuxièmes interviews, selon les sources : leur directeur général par intérim Ryan Cowden, le #49ers‘ Ran Carthon et les #Ours‘ Ian Cunningham. —Mike Garafolo (@MikeGarafolo) 17 janvier 2023

Cunningham a été la première embauche de Polonais au front office en tant que directeur général. Il est devenu directeur général adjoint l’année dernière après avoir passé les cinq saisons précédentes dans le front office des Eagles de Philadelphie, et plusieurs années avec les Ravens de Baltimore avant cela.

Comme les Polonais, Cunningham est un ancien joueur de ligne offensive de football universitaire. Poles et Cunningham ont travaillé en étroite collaboration depuis leur embauche il y a un an. Quand ils ont commencé à travailler l’année dernière, avant que l’un ou l’autre n’achète des maisons dans la région de Chicago pour leurs familles, ils cohabitaient.

Ils n’avaient jamais travaillé ensemble avant de rejoindre les Bears, mais ils sont devenus amis sur la piste du scoutisme et lors d’événements comme le NFL Combine.

“Ce serait une grosse perte, mais en même temps, j’étais préparé à cela”, a déclaré Poles à propos du départ potentiel de Cunningham un jour. «Est-ce que je pensais que ça allait être moins de 12 mois? Non. Mais je ne suis pas choqué du tout. Ça ne va pas être long. Si c’est cette année, l’année prochaine, j’ai un plan pour ça et je me sens bien. Je ne m’attendais pas à ce qu’il reste ici longtemps.

Les Polonais se sont brièvement exprimés mardi après que les Bears ont présenté le nouveau président et chef de la direction de l’équipe, Kevin Warren. Les Polonais aimeraient probablement voir son copain continuer à faire avancer sa carrière, même si ce serait une perte pour les Bears.

Cunningham a également interviewé les Cardinals de l’Arizona, qui ont embauché mardi le directeur du personnel des joueurs des Titans, Monti Ossenfort, comme directeur général.

Même si Cunningham semble rester avec les Bears cette année, son nom continuera probablement d’apparaître lorsque des postes de directeur général s’ouvriront à l’avenir.

“Cohérence, détail, super discipliné”, a déclaré Poles à propos de Cunningham. « Les compétences en communication sont exceptionnelles. Et puis sa capacité à évaluer les talents. Et puis je pense que l’essentiel dans ce poste est juste d’écouter. Souvent, vous êtes assis à ce siège et vous voulez commencer à donner des ordres et à prendre des décisions, mais comment pouvez-vous recevoir toutes les informations et les envoyer via votre propre processus, puis avancer de manière à ce que tout le monde se sente impliqué ? Il est spécial dans cette partie.