Le directeur financier d’Eli Lilly, Josh Smiley (ci-dessus), a démissionné à la suite d’une enquête sur sa « relation personnelle avec un employé » qui a révélé des « communications personnelles inappropriées » avec le personnel

Le directeur financier d’Eli Lilly a démissionné après 26 ans dans l’entreprise à la suite d’une enquête sur sa « relation personnelle avec un employé » qui a révélé des « communications personnelles inappropriées » avec le personnel et un « manque de jugement ».

Josh Smiley, qui était également vice-président principal du fabricant de médicaments et siégeait au comité exécutif et gagnait un salaire de 7,3 millions de dollars, quitte l’entreprise, a annoncé Eli Lilly dans un communiqué de presse mardi.

Lilly, dont le cocktail d’anticorps COVID-19 a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA en décembre, a déclaré avoir récemment été informée d’allégations de relation personnelle inappropriée entre Smiley et un autre employé.

La société a immédiatement engagé un avocat externe pour mener une enquête indépendante, a-t-elle déclaré.

L’enquête a révélé ce que l’entreprise a décrit comme des communications personnelles « consensuelles mais inappropriées » entre Smiley et plusieurs employés, ainsi qu’un comportement qui, selon les dirigeants de Lilly, montrait un mauvais jugement de la part de Smiley.

Sa conduite n’était pas liée aux contrôles financiers, aux états financiers ou à d’autres questions ou jugements commerciaux, a déclaré la société.

La page bio de Smiley avait déjà été supprimée du site Web de l’entreprise mardi matin.

Sa page LinkedIn avait également été supprimée.

Il sera remplacé par Anat Ashkenazi, qui a travaillé dans l’entreprise pendant près de 20 ans, plus récemment dans le rôle de vice-président senior, contrôleur et directeur financier de Lilly Research Laboratories.

David A. Ricks, président-directeur général de Lilly, a déclaré que la société s’attend à ce que son personnel respecte ses valeurs fondamentales «d’intégrité, d’excellence et de respect des personnes».

«Les valeurs fondamentales de Lilly sont l’intégrité, l’excellence et le respect des personnes. Nous attendons de tous les employés qu’ils vivent ces valeurs, et nous attendons à tout moment une conduite exemplaire de nos dirigeants », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le souhait de Ricks[ed] lui bien »dans le futur et a souligné« le bilan impeccable de son successeur.

«Nous sommes confiants dans la capacité d’Anat à devenir notre prochain directeur financier, compte tenu de ses antécédents impeccables de leadership et de succès commercial dans presque toutes les principales parties de l’entreprise, plus récemment en tant que contrôleur d’entreprise et chef de la stratégie», a-t-il déclaré.

« Après avoir terminé 2020 avec une forte dynamique et une solide performance financière, nous sommes bien placés pour continuer à tenir la promesse de notre pipeline et le potentiel de croissance de Lilly et son impact sur la vie des patients dans la décennie à venir. Nous apprécions les nombreuses contributions de Josh à Lilly et lui souhaitons bonne chance.

Selon les termes de l’accord de séparation conclu entre Smiley et l’entreprise, il sera disponible pour aider à la transition vers Ashkenazi.

La société n’a pas divulgué d’autres détails sur l’accord, y compris tout règlement financier conclu.

Smiley a gagné 7 348 400 $ dans le rôle, ce qui en fait le deuxième employé le mieux payé de l’entreprise après le PDG David Ricks, selon Wallmine.

Il était également actionnaire de la société pharmaceutique et a exercé 19 266 actions d’une valeur de près de 4 millions de dollars le 1er février – une semaine seulement avant l’annonce de son départ.

Il serait toujours propriétaire d’environ 60 702 unités de stock.

Smiley a rejoint le fabricant de médicaments en 1995 et a gravi les échelons en travaillant dans les divisions des finances, des ventes et du marketing avant d’être nommé directeur financier en 2018.