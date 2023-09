Le directeur financier de Warner Bros. pense que le public a eu la tâche trop facile

Warner Bros. Discovery sort d’un sommet succès massif au box-office du Barbie film, mais ce n’est pas suffisant. Ce n’est jamais assez. En fait, c’est de votre faute si les choses ne se passent pas aussi bien qu’elles le devraient. Oui vous, cher téléspectateur, vous l’avez trop bien depuis trop longtemps. Tout le contenu pour lequel vous avez payé vous a été accordé à un prix trop bas. Vous voyez, les prix doivent augmenter, le contenu doit disparaître et les téléspectateurs doivent attacher leur ceinture et le prendre au menton.

Andrew Callaghan parle des « règles de cet endroit »

C’est du moins le point de vue de l’un des principaux dirigeants de Warner Bros. Discovery. Selon un rapport de Le journaliste hollywoodienle directeur financier de la société, Gunnar Wiedenfels, a déclaré jeudi à la foule rassemblée lors de la conférence sur les médias, les communications et le divertissement de Bank of America Securities : « Pendant une décennie, dans le streaming, une quantité extrêmement précieuse de contenu de qualité a été distribuée bien en dessous de sa juste valeur marchande. »

« C’est en train d’être corrigé. » Wiedenfels a continué.

Plus tôt cette année, Warner Bros. Discovery a supprimé le nom « HBO » de sa liste de streaming HBO Max et je l’ai combiné avec la télé-réalité de Discovery sous la nouvelle marque « Max ». Lorsque HBO Max a démarré, son prix sans publicité commençait à 14,99 $. Ce montant a depuis augmenté à 15,99 $, mais le directeur financier de l’entreprise semble laisser entendre que cela peut – et devrait –monter encore plus.

« Nous avons constaté des augmentations de prix sur l’ensemble de la concurrence », a déclaré le directeur financier de WBD aux professionnels des médias réunis. « Nous avons augmenté les prix, en particulier à l’international, où de nombreux lancements de HBO Max étaient très, très ciblés sur le nombre maximum d’abonnés possible, pas nécessairement sur la rentabilité maximale possible du lancement. »

Wiedenfels a poursuivi en affirmant que l’augmentation des prix du streaming réduirait le taux de désabonnement, c’est-à-dire le nombre d’abonnés qui diminuent chaque mois, surtout si la société essaie d’engager davantage de personnes dans des forfaits annuels. Il a également mis en avant le potentiel des niveaux de streaming basés sur la publicité. Parmi les plus grandes plateformes de streaming du monde, HBO n’est pas la seule à le faire. Netflix a continué à mettre en avant son niveau moins cher basé sur la publicité alors que limiter les options pour les abonnements sans publicité.

Mais la « mentalité plus centrée sur l’argent » de WBD semble provenir du fait de gagner autant d’argent que possible sur certaines de ses plus grandes franchises, en particulier avec le merchandising et les licences. David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery l’a dit lors d’une récente conférence de Goldman Sachs aussi.

Ce que les dirigeants de Warner Bros. ne disent pas, c’est s’ils rendent réellement leurs produits intéressants. L’entreprise est devenue synonyme d’annulation d’émissions et de filmsmême ceux comme Fille chauve-souris qui étaient déjà terminés. Bien sûr, d’autres entreprises médiatiques ont été sur le point d’annuler ces derniers temps, mais Warner Bros. est de loin le pire du lot. Variety a rapporté, sur la base de ses propres données collectées, que Max était de loin le pire en matière d’annulations d’émissions, représentant 26,9 % de tout le contenu annulé de 2020 à 2023. La société s’est purgée de contenu depuis sa fusion en 2022, que ce soit Monde occidentalle film Zatanna prévuou la multitude de contenus animésdont certains avaient des fans fidèles qui sont probablement plutôt vexés de perdre lors des futurs streams.

Wiedenfels a déclaré que ces réductions de contenu étaient axées sur un processus décisionnel plus consolidé. Au lieu que ces films et émissions soient réalisés à partir d’une « unité individuelle », ils voulaient des projets qui pourraient être monétisés sur l’ensemble du spectre WBD.

« Un petit pourcentage de titres génère en réalité la grande majorité de l’audience et de l’engagement », a-t-il déclaré.

Cette approche de la peinture par numéros dans la création de médias n’est pas vraiment nouvelle, mais Warner Bros. Discovery a une certaine réputation à Hollywood, notamment en tant que croque-mitaine et la risée de tout le secteur médiatique. L’entreprise est au cœur de grèves en cours entre les syndicats d’écrivains et d’acteurs, et Wiedenfels a qualifié de « situation malheureuse » le fait que peu de contenu soit réellement créé. Bien entendu, Warner Bros. a revendiqué un avantage des économies à court terme d’environ 100 millions de dollars car ils n’ont plus besoin de payer les coûts de production. Mais cela signifie également moins de revenus dans un avenir proche.

En bref, Warner Bros. veut moins de contenu et des productions à grande échelle plus facilement monétisées pour des marques connues. Il souhaite que les téléspectateurs paient plus pour le contenu qu’ils regardent, et vous ne devriez pas vous attendre à annuler aussi facilement lorsque vous découvrez qu’il n’y a rien de disponible qui mérite d’être regardé. Mais il y a du positif dans tout cela, voyez-vous. Interrogé sur un potentiel parc à thème centré autour de Barbie pour tirer profit du récent succès de l’entreprise, Wiedenfels a répondu « la réponse courte est oui ».