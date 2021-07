Le directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, 73 ans, est SUPPRIMÉ de ses postes supérieurs après que Trump a dénoncé les accusations de fraude fiscale

Le directeur financier de THE TRUMP Organization, Allen Weisselberg, a été démis de ses fonctions de niveau supérieur dans des dizaines de filiales de Trump.

Plus tôt ce mois-ci, Weisselberg a été inculpé de fraude fiscale avec Trump Organization, bien que l’ancien président n’ait pas été inculpé lui-même.

Weisselberg a été démis de plusieurs postes de direction dans les filiales de Trump Crédit : Reuters

Les dossiers du département d’État de Flordia montrent que l’ancien directeur financier a été démis de ses fonctions d’au moins 28 filiales de Trump.

Weisselberg et son avocat n’ont pas commenté sa révocation, qui a été rapportée pour la première fois par NBC News et le Wall Street Journal.

NBC News s’est entretenu avec un initié qui a rapporté que Trump Organization avait adopté une « approche de gouvernance d’entreprise prudente » lors du retrait de Weisselberg, bien que son rôle primordial au sein de l’organisation reste intact.

Weisselberg, 73 ans, travaille avec la famille Trump depuis 1973, a rapporté le WSJ.

QU’A DIT TRUMP ?

Plus tôt ce mois-ci, l’ancien président Donald Trump a affirmé que l’acte d’accusation contre son entreprise s’apparentait à une « dictature communiste ».

« Cela rappelle une dictature communiste ciblant vos opposants politiques », a déclaré Trump lors d’un rassemblement à Sarasota, en Floride.

La Trump Organization et Weisselberg ont plaidé non coupables des chefs d’accusation liés à un régime fiscal de 15 ans qui impliquait d’arroser les dirigeants de grandes entreprises d’appartements, de voitures et de frais de scolarité.

Trump a déclaré lors du rassemblement du 3 juillet: « Fabriquer des accusations pour essayer de les faire taire, abuser du système judiciaire et divulguer quotidiennement des informations dans la presse pour se livrer à un assassinat flagrant.

« La gauche radicale de New York et les procureurs de l’État qui ont permis au crime de monter en flèche … poursuivent maintenant de manière scandaleuse et honteuse la plus grande chasse aux sorcières. C’est ce qu’ils font. Ils vont me cibler. »

Trump a déclaré à la foule en Floride: « Les gens qui parlent de démocratie la détruisent littéralement sous nos yeux. »

Il a également accusé les procureurs de « faute », qualifiant leurs efforts de « fascistes et autoritaires » et les comparant au « genre de persécution … que vous verriez dans une nation du tiers monde ».

Trump a déclaré qu’il était « sans précédent, inouï et totalement inacceptable en Amérique que des procureurs se présentent aux élections en promettant d' »obtenir » leurs ennemis politiques ».

Trump a qualifié l’acte d’accusation de « chasse aux sorcières » par une « dictature communiste » Crédit : Getty