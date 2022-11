Le directeur financier de longue date de Trump Org. s’étouffe, dit qu’il a trahi la confiance

NEW YORK (AP) – Le chef des finances de longue date de Donald Trump s’est étouffé à la barre des témoins jeudi, affirmant qu’il avait trahi la confiance de la famille Trump en complotant pour esquiver les impôts sur 1,7 million de dollars d’avantages payés par l’entreprise, y compris un appartement à Manhattan et des voitures de luxe.

Allen Weisselberg, conseiller principal et ancien directeur financier de l’organisation Trump de l’ancien président, a déclaré qu’il avait conspiré avec un subordonné pour cacher plus d’une décennie d’extras de son revenu imposable, mais que ni Trump ni sa famille n’étaient impliqués dans le schème.

L’organisation Trump est maintenant jugée, accusée d’avoir aidé Weisselberg et d’autres dirigeants à éviter de payer des impôts sur les rémunérations en plus de leurs salaires. Les procureurs soutiennent que la société est responsable parce que Weisselberg était un “agent de haute direction” chargé d’agir en son nom.

“C’est ma cupidité personnelle qui a conduit à cette affaire”, a déclaré Weisselberg, qui a plaidé coupable de délits fiscaux et a accepté de témoigner contre l’entreprise en échange d’une peine de cinq mois de prison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était gêné par ce qu’il avait fait, un sombre Weisselberg a répondu: “Plus que vous ne pouvez l’imaginer.”

Son témoignage émouvant est intervenu le deuxième jour en tant que témoin vedette de l’accusation, alors qu’un avocat de l’entreprise lui rappelait lors du contre-interrogatoire la confiance que la famille Trump avait placée en lui pendant des décennies.

Weisselberg a commencé à travailler pour le père de Trump en 1973 et a rejoint Trump en tant que cadre de son organisation Trump alors en plein essor en 1986. Il exerçait un pouvoir immense alors que l’entreprise, portée par la célébrité de Trump, est passée d’un modeste développeur de New York à un golf mondial, empire hôtelier et immobilier.

Weisselberg s’est également rappelé avoir aidé Trump à traverser les périodes sombres de l’entreprise au début des années 1990 – y compris les faillites de casinos et l’échec de sa compagnie aérienne Trump Shuttle. Il s’est souvenu d’avoir vu les trois enfants aînés de Trump – Donald Jr., Ivanka et Eric – grandir sous ses yeux, admettant qu’il était “parmi les personnes les plus fiables qu’ils connaissaient”.

L’organisation Trump nie tout acte répréhensible. L’entreprise pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars en cas de condamnation, mais un verdict de culpabilité pourrait également entraver la capacité de l’entreprise à obtenir des prêts et à conclure des accords et conduire à des tentatives par des gouvernements, comme New York, d’annuler des contrats avec des entités Trump.

L’organisation Trump continue d’employer Weisselberg, payant son salaire habituel de 640 000 $ même après son congé le mois dernier. Au tribunal, cependant, les avocats de la société ont dépeint Weisselberg comme un lieutenant loyal qui est devenu un voyou et a concocté seul le stratagème d’évasion fiscale à l’insu de Trump ou de la famille Trump.

Certains des témoignages de Weisselberg semblent souligner ce point. Mais le dirigeant de 75 ans a réfuté l’affirmation de la défense selon laquelle son stratagème n’a pas non plus aidé les résultats de l’entreprise. Il a également détaillé un autre arrangement financier, impliquant des primes de vacances, qui avait permis à l’entreprise d’économiser de l’argent pendant des années.

Weisselberg a témoigné qu’il avait conspiré pour cacher ses avantages avec le vice-président principal et contrôleur de l’entreprise, Jeffrey McConney – le faisant en trafiquant les registres de paie pour déduire leur coût de son salaire. L’arrangement a réduit l’impôt à payer de Weisselberg, tout en économisant de l’argent à l’entreprise, car il n’avait pas à lui accorder une forte augmentation nécessaire pour couvrir le coût des avantages et des impôts supplémentaires qu’il encourrait.

Le chef de l’exploitation de la société, Matthew Calamari Sr., a également réduit son salaire pour déduire le coût d’un appartement et de voitures payés par la société pour lui et sa femme, mais Weisselberg a nié qu’ils étaient de mèche. Il a dit qu’il n’avait aucune connaissance ni implication dans ce que faisait Calamari.

Calamari n’a pas été accusé d’un crime. McConney, qui a obtenu l’immunité, a témoigné pendant les cinq premiers jours du procès devant un tribunal d’État à Manhattan.

Weisselberg a déclaré aux jurés que Trump avait approuvé ses réductions de salaire et, jusqu’à son élection à la présidence en 2016, avait personnellement payé les frais de scolarité de ses deux petits-enfants. Il n’a donné aucune indication que Trump était conscient qu’il manœuvrait pour éviter les impôts.

L’entreprise, cependant, avait une pratique de longue date pour éviter les impôts sur les lucratives primes de Noël que Trump distribuait chaque année aux dirigeants de son entreprise.

Weisselberg a déclaré que la société avait esquivé les impôts pendant des décennies en tirant des chèques de bonus signés par Trump d’entités subsidiaires et en payant des cadres en tant qu’entrepreneurs indépendants, permettant à l’entreprise d’éviter les charges sociales et aux filiales de déduire les bonus en tant que dépenses.

Weisselberg a déclaré que la pratique avait commencé avant qu’il ne commence à l’organisation Trump et n’ait été abandonnée qu’après qu’un avocat fiscaliste ait audité les pratiques de rémunération de l’entreprise une fois que Trump est devenu président en 2017.

Trump «a toujours voulu signer les chèques bonus», a déclaré Weisselberg – appliquant sa signature distincte, semblable à un sismographe, à une pile de 70 chèques ou plus libellés à des responsables clés de l’entreprise, dont Weisselberg et Calamari.

Les chèques seraient ensuite insérés dans des cartes de Noël, également signées par Trump, qui a ensuite agi comme le Père Noël, les distribuant aux cadres des bureaux de la Trump Tower de l’entreprise.

L’organisation Trump est passée au paiement des primes des dirigeants entièrement en tant que revenu imposable des employés une fois que Trump est allé à la Maison Blanche.

«Nous étions en train de passer par tout un processus de nettoyage dans l’entreprise. Avec M. Trump maintenant président, nous voulions nous assurer que tout était fait correctement », a déclaré Weisselberg.

Michael R. Sisak, The Associated Press