Le directeur financier de la Trump Organization plaidera non coupable d’accusations imminentes d’évasion fiscale – avocat – RT USA News

Allen Weisselberg plaidera non coupable des accusations portées par le bureau du procureur du district de Manhattan, a déclaré son avocat. Le directeur financier de la Trump Organization et son employeur sont soupçonnés d’évasion fiscale.

« M. Weisselberg a l’intention de plaider non coupable, il contestera ces accusations devant le tribunal », son avocate, Mary Mulligan, a déclaré dans un communiqué quelques heures après que son client se soit rendu au bureau du procureur de district Cyrus Vance Jr.

L’acte d’accusation contre la Trump Organization et son directeur financier de longue date devrait être descellé plus tard jeudi. Il aurait été approuvé par un grand jury mercredi.





Selon les médias américains, Vance a accusé Trump Org et Weisselberg d’évasion fiscale liée aux avantages reçus par les employés de l’entreprise. En réponse au développement, la société a déclaré que le DA visait son directeur financier pour se rendre auprès de l’ancien président Donald Trump dans le cadre d’une vendetta politique.

Weisselberg occupe son poste depuis plus de deux décennies et le bureau de Vance aurait fait pression en vain pour qu’il coopère à une enquête plus large sur Trump et ses pratiques commerciales.

