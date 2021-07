Le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, plaide non coupable de délits fiscaux

Allen Weisselberg, directeur financier de Trump Organization Inc., au centre, se dirige vers une salle d’audience d’un tribunal pénal de New York, aux États-Unis, le jeudi 1er juillet 2021.

Le directeur financier de longue date de la Trump Organization, Allen Weisselberg, a plaidé non coupable jeudi de crimes fiscaux, notamment un stratagème de fraude et de vol qualifié devant un tribunal de Manhattan, où la société a également été accusée d’accusations criminelles connexes.

Un acte d’accusation indique que la Trump Organization et Weisselberg ont mis au point un plan pour indemniser Weisselberg et d’autres dirigeants de l’entreprise de manière « officielle », dans lequel ils « ont reçu une partie substantielle de leurs revenus par des moyens indirects et déguisés ».

Weisselberg lui-même a fait payer le loyer, les services publics et les frais de garage de son appartement de Riverside Drive dans l’Upper West Side de Manhattan par la Trump Organization sans que cette compensation ne soit signalée aux autorités fiscales, selon l’acte d’accusation.

Weisselberg a personnellement « évité des impôts » sur des indemnités évaluées à 1,76 million de dollars dans le cadre du programme « orchestré par les plus hauts dirigeants » de la Trump Organization, qui appartient à l’ancien président Donald Trump, a déclaré un procureur.

Le procureur adjoint du district de Manhattan, Carey Dunne, a déclaré devant le tribunal que les crimes de Weisselberg faisaient partie d’un « plan de paiement illégal vaste et audacieux ».

L’acte d’accusation contre la Trump Organization et Weisselberg a déclaré que le stratagème avait duré de mars 2005 à fin juin.

« Cette affaire ne concerne pas la politique, cette enquête en cours est correcte », a déclaré Dunne.

La Trump Organization et les entités apparentées ont été accusées de Weisselberg de stratagème de fraude au premier degré, de complot au quatrième degré, de fraude fiscale pénale aux troisième et quatrième degrés et de falsification de dossiers commerciaux.