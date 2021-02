Le directeur financier de GameStop, Jim Bell, démissionne un mois après la frénésie commerciale qui a fait monter en flèche la valorisation de l’entreprise

Le directeur financier de GameStop quitte la société sans remplacement immédiat.

La société a annoncé mardi que Jim Bell, qui était vice-président exécutif et directeur financier, démissionnerait de ses fonctions le 26 mars.

La sortie de Bell intervient après l’augmentation fulgurante de la valeur des actions de l’entreprise le mois dernier. Après que les paris contre les actions de GameStop aient été suivis d’une campagne visant à extraire les actions de la chaîne de jeux vidéo, le cours de l’action de la société a explosé avant de s’effondrer peu de temps après.

La saga GameStop a occupé le devant de la scène la semaine dernière lorsque les législateurs ont tenu une audience au Congrès pour examiner ce qui s’est passé lors de la frénésie commerciale du mois dernier après que l’événement a déclenché une série de sondages fédéraux sur une éventuelle manipulation du marché.

GameStop a déclaré dans un communiqué qu’il avait commencé à rechercher un nouveau directeur financier « doté des capacités et des qualifications nécessaires pour accélérer la transformation de GameStop ».

« Si un remplaçant permanent n’est pas en place au moment du départ de M. Bell, GameStop a l’intention de nommer Diana Jajeh, qui est actuellement vice-présidente principale et chef de la comptabilité, au poste de chef des finances par intérim », a déclaré la société dans un communiqué de presse. « Mme Jajeh possède plus de deux décennies d’expérience en tant qu’auditeur, contrôleur et responsable des finances d’entreprise. »

Contribuant: Jessica Menton, USA AUJOURD’HUI