Le directeur financier de Costco dit que le combo hot-dog-soda à 1,50 $ est “pour toujours”

Le directeur financier de Costco a suggéré que le grossiste maintienne son célèbre combo hot-dog-soda à 1,50 $ “pour toujours”.

Lors de l’appel sur les résultats du quatrième trimestre de la société la semaine dernière, on a demandé au directeur financier Richard Galanti si le détaillant envisageait d’augmenter le prix de sa franchise tout bœuf alors qu’il envisageait de faire face au resserrement des marges.

Après avoir plaisanté en disant que “la foudre vient de me frapper” après avoir reçu la question – une référence au statut mythique du combo à 1,50 $ dans l’entreprise – Galanti a déclaré que ce seront toujours d’autres parties de l’entreprise qui maintiendront le prix du hot-dog au même endroit. c’est depuis 1985.

“Certaines entreprises qui se portent bien avec la marge … ces choses nous aident à être plus agressifs dans d’autres domaines ou, comme vous l’avez mentionné, à maintenir le prix du hot-dog et du soda un peu plus longtemps – pour toujours”, a-t-il déclaré.

D’autres articles de l’aire de restauration Costco ont récemment augmenté de prix, y compris le populaire poulet au four qui est passé de 2,99 $ à 3,99 $ en juillet.

Le prix d’un soda de 20 onces est également passé de 59 cents à 69 cents au cours de l’été.

Les commentaires de Galanti ont fait écho aux propos du PDG de Costco, Craig Jelinek, qui, en juillet, a été interrogé par “Squawk on the Street” de CNBC s’il pensait que l’entreprise augmenterait le prix de son article phare de l’aire de restauration.

“Non,” dit-il.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : L’acteur Tom Hardy est maintenant un combattant champion après une entrée surprise à une compétition de Jiu-Jitsu brésilien