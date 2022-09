Le directeur financier de Bed Bath & Beyond décède après être tombé de la tour de New York

Vendredi après-midi, le directeur financier de Bed Bath & Beyond Inc. est mort du gratte-ciel Tribeca de New York, connu sous le nom de tour “Jenga”, a annoncé la police, quelques jours seulement après que la société a annoncé la fermeture de plusieurs magasins.

Gustavo Arnal, 52 ans, a rejoint Bed Bath & Beyond en 2020. Il a précédemment travaillé comme directeur financier pour la marque de cosmétiques Avon à Londres et a passé 20 ans chez Procter & Gamble, selon son profil LinkedIn.

Vendredi à 12 h 30 HE, la police a répondu à un appel au 911 et a trouvé un homme de 52 ans mort près du bâtiment qui semblait avoir été blessé par une chute. La police a identifié l’homme comme étant Gustavo Arnal.

La déclaration de la police n’a pas fourni plus de détails sur les circonstances ayant conduit à la mort d’Arnal, mais a ajouté que le bureau du médecin légiste de New York déterminera désormais la cause du décès.

Bed Bath & Beyond n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le 16 août, Arnal a vendu 55 013 actions de la société, selon les calculs de Reuters basés sur les documents déposés auprès de la SEC.

La chaîne de grande surface – autrefois considérée comme un soi-disant «tueur de catégorie» dans les articles pour la maison et le bain – a vu sa fortune faiblir après une tentative de vendre davantage de produits de sa propre marque ou de marques maison.

La semaine dernière, Bed Bath & Beyond a annoncé qu’il fermerait 150 magasins, supprimerait des emplois et remanierait sa stratégie de marchandisage dans le but de redresser son activité déficitaire.

Bed Bath & Beyond a prévu une chute plus importante que prévu de 26% des ventes des magasins comparables pour le deuxième trimestre et a déclaré qu’il conserverait son activité buybuy Baby, qu’il avait mise en vente.

La tour de 60 étages située au 56 Leonard St. à Tribeca tire son nom de la façon dont les appartements sont empilés comme des blocs dans le jeu Jenga.



(Reportage de Kanishka Singh à Washington et Akriti Sharma à Bangalore; Montage par Lisa Shumaker et Deepa Babington)