Le directeur fait l’objet d’une enquête après avoir « appelé un élève de 11e année » M. Autiste « ‘

Ils ont dit : « Il est en colère et contrarié. Son handicap a été utilisé comme une insulte contre lui.

L’élève dit : « Vous devriez connaître mes problèmes mentaux et mes besoins. Pour que vous vous asseyiez là et que vous m’appeliez Mr Autistic, c’est f * g vil.

Un clip audio enregistré secrètement plus tard présente une voix féminine disant au garçon : « Je suis désolé » et « Je ne voulais pas faire ça ».

Le Radcliffe Academy Trust, qui supervise Meadowbrook, a déclaré qu’il serait traité via sa procédure de plainte

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.