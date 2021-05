Un directeur d’école PRIMAIRE a forcé ses élèves « possédés » à révéler leur sexualité dans un rituel « d’exorcisme » malade, selon des rapports.

Des jeunes terrifiés âgés de 9 à 11 ans auraient été obligés de boire une potion et de se «repentir» par la directrice Vickie Frederick.

Vickie Frederick fait l’objet d’une enquête de la part des responsables de l’éducation Crédit: Linkedin

Elle est directrice de l’école primaire de Red Bay depuis 15 ans Crédit: Red Bay Primary School

Frederick, qui est également pasteur de l’Église, fait face à une enquête des patrons de l’éducation dans les îles Caïmans, un territoire britannique d’outre-mer dans les Caraïbes.

Elle aurait été affectée à d’autres fonctions après 15 ans en tant que directrice de l’école primaire de Red Bay sur l’île principale de Grand Cayman.

L’enquête suite à des plaintes pour mauvais traitements présumés d’élèves, rapporte le Cayman News Service.

Les parents auraient affirmé sur les réseaux sociaux qu’environ deux douzaines d’enfants avaient été retirés de la classe et contraints de participer à un rituel religieux tordu.

Frederick, mère de cinq enfants, aurait dit à des élèves qu’ils étaient possédés par des démons et qu’ils devaient se repentir.

Il a été rapporté que certains des enfants ont été forcés d’avaler une boisson mystérieuse et ont été malmenés lors du prétendu exorcisme.

Il y avait aussi des suggestions que l’enseignant a interrogé les enfants impliqués – âgés de neuf, dix et 11 ans – sur leur sexualité, rapporte le Cayman News Service.

Selon les messages des parents, de nombreux enfants ont été effrayés par l’expérience.

Le ministère de l’Éducation a déclaré que l’affaire avait été renvoyée au centre de sauvegarde multi-agences (MASH) composé de responsables des écoles, de travailleurs sociaux et de police.

Il a déclaré que cela faisait suite à «des allégations d’inconduite envers les étudiants» et que le membre du personnel avait été «transféré des écoles jusqu’à ce que l’enquête soit terminée».

Cetonya Cacho, directeur général du ministère de l’Éducation, a déclaré: «La sécurité et le bien-être de nos étudiants sont nos priorités.

«Des mesures immédiates ont été prises pour répondre à ces allégations.»

Tammy Banks-DaCosta, directrice par intérim des services éducatifs, a déclaré: «Le ministère des Services éducatifs s’est engagé à soutenir les élèves et le personnel de l’école primaire de Red Bay pour s’assurer que les activités d’enseignement et d’apprentissage se poursuivent avec le moins de perturbations possible.

«Le bien-être académique et émotionnel de nos étudiants est primordial; nous veillerons à ce que l’école soit prête à continuer de fonctionner de manière efficace et efficiente. »

Il a été constaté que l’école avait bien progressé lors de sa dernière inspection en 2018.

En 2017, Frederick a été nommé ambassadeur des Nations Unies et a rencontré des délégués au siège de l’ONU à New York.

Elle a été nominée par le Word of Life Christian Fellowship, une ONG internationale.

Elle a déclaré à l’époque: «Cette nomination d’ambassadeur auprès des Nations Unies est le premier appel prestigieux du genre reçu par un natif des îles Caïmans.

«J’utiliserai très certainement les plates-formes qui m’ont été offertes en tant qu’ambassadeur auprès des Nations Unies pour être également ambassadeur de mon beau pays.»

Vickie Frederick a été nommée ambassadrice à l’ONU en 2017