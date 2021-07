Le directeur exécutif de l’American Ballet Theatre de retour à l’automne après l’arrêt de Covid

ABT vient de terminer une tournée à travers le pays qui a amené 20 de leurs 84 danseurs, ainsi que 28 équipes de soutien, dans huit États différents. La société s’est produite dans des lieux extérieurs et socialement éloignés, et Barnett a déclaré qu’ils tireraient des leçons des protocoles qu’ils ont développés cet été pour assurer une saison sûre à l’intérieur à l’automne.

L’American Ballet Theatre – la compagnie nationale de ballet du pays – a annoncé son retour sur scène à New York en octobre, un an après avoir interrompu les représentations en salle en raison de Covid.

Les danseurs de l’American Ballet Theatre interprètent la première compagnie de « La Follia Variations », chorégraphié par Lauren Lovette et costumes de Victor Glemaud, lors d’une répétition générale de la production « Uniting in Movement » de l’American Ballet Theatre au Segerstrom Center for the Arts à Costa Mesa le jeudi 22 avril 2021.

Depuis sa dernière saison d’automne en 2019, ABT a dû annuler ses représentations en personne et passer à la programmation numérique, comme de nombreuses compagnies de ballet à travers le pays et le monde.

Barnett a déclaré que la pandémie a été une période d’adaptation et d’apprentissage pour toute l’entreprise. « Nous pensons toujours, surtout depuis un an et demi, à ce qu’est le plan B, le plan C », a-t-elle ajouté. « Nous sommes agiles à plus d’un titre. »

Pendant la saison du Lincoln Center, qui aura lieu les deux dernières semaines d’octobre, les représentations peuvent nécessiter une preuve de vaccination ou un test Covid négatif, selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention. Les billets seront remboursables jusqu’à midi le jour du spectacle, en cas de changement de dernière minute pour les spectateurs.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos sites du Lincoln Center. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre conseiller médical. Et nous nous engageons à trouver des moyens de continuer à poursuivre la mission de cette entreprise qui propose des œuvres d’art extraordinaires au public depuis 81 ans. « , a déclaré Barnett à CNBC.

Les représentations de cette saison comprendront le ballet classique « Giselle », ainsi que trois des 22 œuvres qui ont été développées au cours de l’année dernière tandis que les danseurs étaient séparés en 11 bulles créatives.

« Nous apportons trois des œuvres créées dans ces bulles de résidence au public new-yorkais pour qu’elles soient présentées en avant-première sur scène », a déclaré Barnett. « Ils ont eu des premières numériques, ils ont eu des premières en plein air dans tout le pays – mais maintenant, nous les amènerons au Lincoln Center. »

Les représentations « ABT Across America », qui se sont terminées mercredi à New York, étaient pour la plupart gratuites. Mais pour une entreprise qui a vu 36 % de ses revenus provenir de la vente de billets en 2018, le retour d’un programme complet fait partie intégrante du succès et de la longévité futurs.

Barnett ne s’inquiète pas de la période de récupération, se disant très optimiste quant à la demande de spectacles en direct. « Je pense qu’il y a tellement de demande refoulée pour les arts de la scène, tellement de demande refoulée d’activités et d’expériences collectives et de joie de célébrer ensemble. Je pense en fait que nous pouvons projeter que nous aurons le plus grand public que nous ayons vu depuis des années. »

« Nous avons eu 6 000 personnes, 8 000 personnes dans ces parcs qui regardaient le ballet sous les étoiles », a ajouté Barnett, faisant référence à la tournée à travers le pays. « Je pense que le public est prêt, qu’il nous a manqué et qu’il a hâte de revenir. »