Le directeur exécutif de la Fondation Harry et Meghan’s Archewell est parti après seulement un an pour assumer un rôle de « conseiller principal ».

Catherine St-Laurent a pris le poste de « chef de cabinet » et de « directrice générale » de l’entreprise à but non lucratif des Sussex en avril 2020.

Mais il a été révélé aujourd’hui qu’elle avait été remplacée par le chef des relations publiques britanniques de Meghan et Harry, James Holt.

Et, signe des entreprises grandissantes du couple de l’autre côté de l’étang, il a été annoncé aujourd’hui que le duc et la duchesse de Sussex avaient embauché le producteur vétéran Ben Browning pour diriger leur société de cinéma et de télévision.

Il sera responsable des accords Netflix et Spotify du couple – d’une valeur estimée à 80 millions de livres sterling.

Mme St-Laurent, mère de deux enfants, assumera plutôt un rôle consultatif principal pour Archewell et «continuera à apporter des orientations stratégiques de haut niveau» à la fondation, a déclaré un porte-parole.

L’oratrice française d’origine canadienne était auparavant directrice de Pivotal Ventures – la fondation pour les femmes et les familles de Melinda Gates – et a occupé un poste de premier plan dans les communications à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Au moment de sa nomination, elle a déclaré qu’elle était « ravie de pouvoir jouer un rôle de soutien dans la réalisation de leur vision et leur permettre d’avoir un impact sur les problèmes qui comptent le plus pour eux ».

M. Holt dirigeait auparavant les communications pour la Royal Foundation, l’association caritative dirigée par les Cambridges, et pour les libéraux démocrates.

On dit qu’il est passionné par de nombreuses causes défendues par Harry et Meghan.

Un porte-parole des Sussex a déclaré à Page Six que Mme St-Laurent «continuera d’apporter des orientations stratégiques de haut niveau à Archewell, qu’elle a aidé à lancer et à construire au cours de l’année écoulée».

Quelques jours à peine après la bombe spéciale de deux heures de Meghan et Harry, Oprah Winfrey, le couple a annoncé qu’il embauchait le producteur M. Browning pour diriger ses ambitions cinématographiques et télévisuelles aux États-Unis.

Il a assumé le rôle de responsable du contenu pour Archewell Productions et Archewell Audio après avoir été recommandé au couple par un contact mutuel de l’industrie du divertissement.

M. Browning a déjà travaillé sur des films tels que The Big Sick, Arrival, Room et Late Night et est sur le point de diriger le travail d’Archewell avec Spotify et Netflix.

Plus récemment, M. Browning a travaillé sur Promising Young Woman, avec Carey Mulligan, qui a été nominé pour cinq Oscars.

M. Browning a déclaré dans une déclaration à Forbes: « À partir du moment où ils ont partagé leur vision d’Archewell en tant que société de production mondiale qui mettra en lumière diverses voix et partagera des histoires édifiantes, je savais que je voulais aider avec cette opportunité unique.

«C’est une entreprise passionnante à démarrer.»

Cela vient quelques jours après que des informations selon lesquelles un cabinet d’avocats amené par Buckingham Palace pour examiner le traitement des allégations selon lesquelles la duchesse de Sussex aurait intimidé le personnel rédigeait des questions à envoyer aux employés actuels et anciens.

Les allégations – démenties avec colère par la duchesse – ont été faites en octobre 2018 lorsque Jason Knauf, alors secrétaire aux communications de Meghan et Harry, a détaillé ses préoccupations dans un courrier électronique adressé à Simon Case, alors secrétaire privé du duc de Cambridge.

Dans l’e-mail, publié par The Times, M. Knauf a écrit: « Je suis très préoccupé par le fait que la duchesse ait pu intimider deux AM hors du foyer …

‘Le traitement de [X, name redacted] était totalement inacceptable …

« La duchesse semble déterminée à toujours avoir quelqu’un dans sa ligne de mire. Elle intimide [Y] et cherchant à saper sa confiance.

Un porte-parole des Sussex a déclaré que le couple avait été victime d’une campagne de dénigrement calculée, ajoutant que la duchesse était « attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible de l’intimidation elle-même ».

Un cabinet d’avocats indépendant évalue si «des leçons peuvent être tirées» du traitement de la plainte initiale avec des assistants passés et présents invités à contribuer.

Un porte-parole du palais a refusé de commenter, mais une source a déclaré que le public ne devrait pas s’attendre à « un commentaire en cours » sur l’enquête, qui ne devrait pas se terminer avant l’année prochaine.

Melissa Touabti, l’assistante personnelle de Meghan, est partie six mois après le mariage royal.

La secrétaire privée partagée de Harry et Meghan, Samantha Cohen, a démissionné après 17 ans avec la famille royale quelques semaines à peine après Mme Toubati.